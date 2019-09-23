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血腥「緝毒戰」超有感？杜特蒂滿意度狂飆82%　發言人：你們不了解菲律賓

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▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）。（圖／路透）

▲杜特蒂「反毒戰」惹議。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Roa Duterte）因鐵腕作風惹議，尤其是造成許多人無辜死亡的「緝毒戰」，更引發國際社會關注。不過根據菲律賓一項最新民調顯示，有82％的受訪者非常滿意杜特蒂的政績，認為菲律賓的毒品與犯罪活動真的減少很多。總統發言人帕內洛（Salvador Panelo）指出，這代表著國際社會並不了解菲律賓國內狀況。

獨立民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）最新數據指出，在1200名受訪者中，有82%的人認為杜特蒂上任三年來的表現非常優秀，因為這幾年菲律賓國內的毒品與犯罪活動減少很多。相比之下，僅有12%的人表示不滿，他們認為毒品交易仍舊猖獗，且警察濫權殺害許多無辜人民。另外有6%的民眾還未做出決定。

就在民調出爐前兩天，一份曝光的總統備忘錄指出，要求各部會與國營企業拒絕聯合國人權理事會（UNHRC）貸款或補助，因為人權理事會的多個成員國，都支持聯合國調查杜特蒂的血腥緝毒戰。根據菲國警方數據，他們已經擊斃至少6700名涉嫌販毒且拒捕的罪犯，並否認有偽造報告、竄改證據與犯罪現場。

帕內洛表示，民調結果顯示，國際社會並不了解菲律賓國內所發生的事，「如果真的發生侵犯人權的事，那麼人民早就會群起反抗，警察當然不能隨意殺人，他們絕對不能這樣做。」人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯遜（Phil Robertson）則說，「這種活動居然受到民眾支持，這才是最需要調查的地方，這些數據真的太可笑了。」

►冰島告狀聯合國血腥掃毒　杜特蒂怒嗆：你們只會吃冰
►聯合國將查「6600死掃毒戰」　菲律賓嗆人權團體與真實脫節
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