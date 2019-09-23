影／陸十一閱兵天空有亮點！　機隊.煙火秀「70」字樣

記者任以芳／北京報導

▲大陸閱兵演練空中梯隊排噴射彩紅。（圖／北京民眾提供）

這兩天，北京市天空出現許多精彩亮點。大陸十一閱兵70周年倒數計時，白天有噴射大彩虹飛機，越過市中心天空，今日凌晨最後第三波演練首次增加煙火項目。儘管天安門廣場嚴格管制，住附近的民眾還是能「抬頭看煙花」。

▲大陸閱兵演練空中梯隊排70字樣。（圖／翻攝央視）

十一閱兵演習畫面提前曝光，22日下午，突然有巨大引擎聲。閱兵空中梯隊彩排，數十架大機隊緩慢飛過北京市中心上空，直升機整齊砌出「70」字樣，民眾直接抬頭就可看見，被壯觀景象驚呆了！隨後，噴射彩虹的機隊出動，大飛機領軍後面八台小飛機，拖曳紅藍黃彩煙，飛越大半個繁華京城，這也是十一閱兵當天，天安門廣場最熱鬧看點，趁著演習提前曝光。

▲大陸十一活動煙火彩排70字樣（圖／翻攝自微博／人民日報影片）

白天（22日）欣賞空中機隊預演，今日（23日）凌晨12點整施放煙火，持續到晚間一點半結束。許多北京市民在巨大聲響中驚醒，《ETtoday東森新聞雲》記者現場觀察，不少民眾穿睡衣急忙出門看熱鬧，每個馬路口擠滿人潮，大夥集體「熬夜看煙火。」最驚艷的環節，數十萬發煙火在空中組成70數字，代表慶祝活70周年，以金黃色煙花呈現，效果絢麗，每一幕煙火武武彩繽紛，設計感十足。民眾直呼「實在太美！太過癮了！」

北京這次一連封街三天（21-23日），為了慶祝活動最後一次演練。包括慶祝大會儀式、閱兵、群眾遊行、聯歡活動、轉場及應急處置等6項內容。各類參演、觀禮及維安武警人員高達30萬人參與。