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民眾黨網站復活了！　23日重新上線將推出「論壇」新功能

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▲▼台灣民眾黨網站上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

▲台灣民眾黨網站重新上線。（圖／翻攝自台灣民眾黨網站）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣民眾黨官方網站15日晚間新開張，未料當晚就遭到駭客入侵隔天緊急關閉網站維修中，經過一個禮拜的修復後，目前網站已經恢復正常，23日早上10點民眾黨官方網頁正式重新上線，也做了更多道安全防護，未來網站也將推出「論壇」等新功能。

台灣民眾黨發起人蔡壁如表示，民眾黨是個全新的政黨，黨務運作多由年輕人站在第一線經手操辦。除了創新、大膽、活力的特質，勇於嘗試錯誤和立刻改進的態度，更是我們能夠適應重重挑戰的原因。蔡壁如認為，前次網站上線後即遭遇困難，應該看做是讓年輕人學習成長的機會，這正好向外界展示，本黨容忍年輕人犯下不涉及道德瑕疵的錯誤，更具備勇於認錯、積極檢討反省，以及迅速進化等年輕特質。

在網站設計理念上，網站的視覺採用兩種色系，主色系為亮藍綠色系，強調打破傳統黨派隔閡，帶來新政治和新氣象；第二色系為白色系與白色之下的政治光譜，象徵從白色力量出發，將打造公開透明的政府作為施政願景，並透過多彩渲染，展現出台灣民眾黨兼容並蓄、多元開放的格局。此外，色系同時呼應民眾黨可接受雙重黨籍，能夠傾聽各方民意的象徵。

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