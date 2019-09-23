養老金險遭詐！彰化翁拍胸「不會被騙」卻要匯83萬給「法官」

▲陳翁落入詐騙陷阱，險被騙83萬元，所幸員警相勸才保住養老金。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

彰化8旬陳姓老翁18日掉進假檢察官、法官電話的詐騙陷阱中，他前往銀行想解除18%定存，堅持要匯款83萬元，說是家中裝潢、修繕用錢，但行員察覺有異通報，陳見警到場還拍胸脯保證說「14歲被騙到現在、不會被騙」，經警1個小時勸說下，才驚覺被騙，順利保住養老金。

保七總隊第一大隊表示，陳翁18日上午接到詐團電話，稱他銀行帳戶及個資遭盜用涉及刑案、洗錢為由，要求他交付新台幣83萬元給法官保管，不然會被管收坐牢，陳心生恐懼，前往台銀員林分行提款，因要解除定存83萬元匯款出去，引起行員關心。

▲▼員警上前相勸老翁1個多小時，他才驚覺遭詐騙。

警方表示，因詐團交代陳翁不得與他人說這筆錢是要給法官的，因此他堅稱錢是裝潢家中用的，面對員警與行員詢問，他還保證「不可能被騙、14歲就被騙了」，稱自己是老經驗，而「法官」絕對不會騙人。

經員警1個多小時馬拉松式勸說，陳翁才明白這是一場騙局，十分感謝員警幫他守下83萬元的養老金；警也藉此呼籲，檢警、司法單位不會隨便監管帳戶及金錢，更不會隨便抓人，接到「警調單位」、「凍結帳戶」等詐騙電話，一定要撥打165或110查證。