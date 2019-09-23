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華聞快遞／北京二手房被貼上「甩賣」標籤　購房者觀望情緒濃厚

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲浙江三門。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：北京二手房被貼上「甩賣」標籤 購房者觀望情緒濃厚

北京近期二手房源十分充裕，為了突出所賣房源，不少被貼上「甩賣」標籤。無論是買房、賣房、換房者，觀望情緒都十分濃厚。（中國證券報）

《浙江》：浙江三門舉行中國小海鮮博覽會 「舌尖嘉年華」慶豐收

第二屆中國小海鮮博覽會22日在「中國小海鮮之鄉」浙江三門舉行。遠道而來的各地遊客和當地民眾一起，感受三門漁家文化、品嘗鮮甜海味、體驗鮮甜之旅，享受一場豐收節的「舌尖嘉年華」。（中新網）

《廣西》：中國-東盟推動打造跨界互聯和創新發展電商生態體系

2019中國-東盟電子商務論壇22日在南寧開幕，800餘名來自中國與東盟電子商務領域的專家學者和行業精英以「絲路電商新機遇•數字經濟新動能」為主題開展對話，推動打造中國-東盟跨界互聯、創新發展電商生態體系。（中新網）

《江蘇》：多城市對數位經濟「下重注」 專家：應重創新實現差異化發展

中國已進入數位經濟的快速發展期，實體經濟與數位技術融合態勢日益深入。2019南京市長國際諮詢會議日前舉辦，多位與會專家表示，各地城市發展數位經濟要進行差異化競爭，培養創新能力，發展數位技術。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲中國-東盟推動打造跨界互聯和創新發展電商生態體系。（圖／翻攝自中新網）

《寧夏》：國際葡萄酒論壇永久性會址落戶寧夏

寧夏賀蘭山東麓賀蘭紅共用酒莊開工儀式22日在閩寧紅酒街舉行。酒莊建成後，將作為國際葡萄酒論壇永久性會址，舉辦世界範圍內的葡萄酒論壇和交流活動。（中新網）

《江蘇》：太湖大閘蟹產量斷崖式下跌 蘇州探索青山綠水養好蟹

截至今年6月底前，蘇州市已全面完成太湖水域圍網的拆除任務。作為太湖大閘蟹養殖的主產區，吳中區太湖大閘蟹協會會長秦雪榮預估，今年全區大閘蟹的產量約為1000多噸，對比去年斷崖式下跌。（中新網）

《河南》：河南全面落地「零門檻」落戶

河南新鄉市、漯河市日前發佈，全面放開落戶限制，只要想在當地落戶，即可在當地落戶。（21世紀經濟報道）

《陝西》：陝西將投放政府儲備凍豬肉2000餘噸

陝西決定於「十一慶典」前組織投放部分政府儲備凍豬肉。據了解，本次投放時間為9月23日至29日，連續投放7天，共投放2368.87噸儲備肉。（陝西日報）

▼國際葡萄酒論壇永久性會址落戶寧夏。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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