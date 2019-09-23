16歲兒「下面可以剪掉嗎？」　媽驚恐20秒...存摺照冒出傻了

▲兒子一句話嚇壞她。（圖／網友Gianna Tseng授權提供，以下同）

記者王昕／綜合報導

有的時候，話沒有一口氣說完，會讓聽的人冒出很多小劇場。一位女網友表示，讀高一的兒子突然問「能不能剪掉下面」，她瞬間石化，腦海中冒出各種劇情，甚至連轉學都想好了，沒想到下一秒冒出一張照片，讓她超傻眼。

這名女網友在「爆怨公社」上PO文指出，兒子某天突然沒頭沒尾的問她「下面可以剪掉嗎？」，短短6個字讓她腦中小劇場炸裂，「我腦中瞬間浮現很多小劇場想說用什麼角度、怎麼跟他討論剪掉下面的事情、怎麼跟他說要從長計議還有關於未來生活的重新規劃跟轉學等等事宜」，嚇得她連忙問「你的唧唧？」

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結果大概過了20秒之後，兒子傳了一張照片，才發現原來是在問「存摺影本下面」能不能剪掉，要用來申請體育班培訓獎勵金，「之前就跟我要了戶籍謄本跟他的帳戶影本，自己填了資料送件，結果過了幾天才問能不能剪掉下面，誰知道你要剪哪裡啊啊啊啊！」

▲過了20秒後才發現原來是在問存摺影本。

女網友表示，她個人很開放，也可以接受同婚，只是突然來這一下還是嚇掉好幾根毛。另外，她也跟記者說，兒子從小就是亞斯，小時候語言發展比較遲緩，所以除非是家人、球隊朋友，否則不太與人交流，「不過還好都是這種日常無關緊要的事情嗯嗯喔喔，真的發生事情他還是願意好好跟我溝通講話」。

▲▼女網友指出，兒子對於一些無關緊要的事情，回覆就會比較簡短。（圖／網友Gianna Tseng授權提供）

從她分享日常對話中可以看到，兒子通常都回「嗯」，只有在她的要求下，字數才會越變越多，不過只是從1個嗯變成5個嗯。但可以發現，兒子對於她的「加字要求」算是有求必應，讓不少網友了直呼「我覺得很幽默耶」、「只有我覺得好可愛嗎？」

▲但有不少網友覺得兒子的反應挺幽默。（圖／網友Gianna Tseng授權提供）

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