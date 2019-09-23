「知台派」博明任白宮國安副顧問！精通中文記者出身　川金會關鍵人物

▲ 新任白宮國安副顧問博明（Matt Pottinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國新任白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）22日證實，「知台派」官員、白宮國安會亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）將出任國安副顧問，「在政府當中，博明是令人印象深刻的年輕外交政策和國安專家之一。」

綜合路透、國會山報（The Hill）等外媒報導，自美國總統川普2017年1月上任以來，他與北韓領導人金正恩見面的「川金會」向來被外界視為政治一大突破，而負責協助制定中國、北韓相關政策的博明扮演著關鍵角色。

事實上，博明擁有麻薩諸塞大學（University of Massachusetts）中國研究學位，精通中文，1998到2001年期間於《路透社》擔任記者，隨後加入《華爾街日報》。值得一提的是，他也曾是美國海軍陸戰隊成員，在2005年選擇從軍，成為軍事情報員，並在伊拉克、阿富汗服役。

歐布萊恩表示，川普相當信賴博明，且亞洲經驗是他的一大優勢，「（博明）是個有團隊精神的人，將從旁協助我，為國家安全委員會帶來凝聚力。」

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