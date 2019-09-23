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陸客來台銳減怎麼辦　盧秀燕：開拓其它國家努力突圍

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▲盧秀燕表示，將努力拓點，減少陸客銳減衝擊。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示，將努力拓點，減低陸客銳減衝擊。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕23日接見國際扶輪社3461地區總監及幹部時表示，面對陸客來台人數銳減，人數破歷史最低，她說，台中市會努力突圍，不但加強和亞洲國家日本、韓國直航，連歐美也是目標，希望在不景氣環境，讓人潮不至往下狂跌。

▲盧秀燕表示，將努力拓點，減少陸客銳減衝擊。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕接見國際扶輪社3461地區總監及幹部。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，全球的經濟景氣不好，加上現在兩岸關係受到衝擊，整個大環境都很不景氣，陸客來台的人數破了有史以來最低，聽說目前每個月只有9百多人來台，跟過去幾萬人相比不可同日而語，地方政府該怎麼辦呢？

▲盧秀燕表示，將努力拓點，減少陸客銳減衝擊。（圖／台中市政府提供）

她認為需要努力突圍，這段時間必須跟其他國家繼續連結，因此市府最近促成了跟韓國釜山、日本鳥取直航，此外，也不斷拓點，包括亞洲、歐美等其他國家，目的就是地方政府要突破大環境不景氣以及陸客急劇下跌的情形。

盧秀燕說，因為兩岸關係緊張，市府很早就發現今年和明年大環境都會不好，所以市府今年第一次舉辦購物節，績效非常好，明年初會繼續舉辦台灣燈會，1年內舉辦兩個重大活動，最主要的目的就是透過不斷的節慶活動增加遊客，包括讓國內遊客或是全世界遊客流入台中市，在台中消費，吃在台中、玩在台中、住在台中、買在台中，希望能夠透過地方政府的努力來抵消大環境的經濟不景氣。

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