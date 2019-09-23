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吊銷駕照未考回...3度酒駕不知悔改！累犯判5月再罰5千

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▲▼酗酒,酒駕示意圖。（圖／123RF）

▲羅男飲酒後騎乘機車，被警方查獲。（圖／ET示意圖）

記者廖安莘／台南報導

台南一名羅姓男子2019年7月間涉嫌酒駕，行經台南市左鎮區台20線23公里處，被警方查獲，酒測值為每公升0.55毫克，被依公共危險罪嫌法辦、起訴。檢警調查後，發現羅男分別於2016年、2018年已兩度涉嫌酒駕，但他仍不知悔改。台南地院審理後，因羅男為累犯，依違反公共危險罪判處徒刑5月，得易科罰金，併科罰金5千元，全案可上訴。

判決指出，羅男於2016年間因公共危險案件，經台南地院判處有期徒刑2月確定，2018年再犯酒後駕車，判處徒刑4月確定，於同年10月2日易科罰金執行完畢。羅男又於2019年7月23日8時30分許至同日9時許，在台南市北區開元路某處工地飲酒後，搭乘友人所駕駛車輛致台南市左鎮區某處麵店，竟於同日下午1時許，從麵店騎乘機車離開，行經左鎮區台20線23公里處，被警方查獲並進行酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.55毫克。

台南地院審理後，法官認為羅男已第三次犯下公共危險犯行，且未考領有普通重型機車駕駛執照，竟而復犯，足徵具有特別惡性。法官審酌，因為累犯，有加重其刑之必要，依刑法第47條第1項規定，加重其刑，但考量羅男犯後坦承犯行，因此量處其刑，判處徒刑5月，得易科罰金5千元，全案可上訴。

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