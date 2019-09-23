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大貨車停紅燈　三寶媽「鑽車前死角」想違規迴轉險遭輾斃

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記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區一名阮小姐23日上午7時許騎車載兒子上課，在泰山國小前放兒子下車後，就逆向打算跨越雙黃線迴轉，當時正值號誌紅燈要轉綠燈之際，阮女從一輛大貨車車頭前鑽過，不知自己身在貨車司機的死角，當場被大貨車撞倒險遭輾過，所幸僅有左腳擦傷，送醫後並無大礙。

▲▼三寶媽鑽過停紅燈的大貨車車前死角險遭輾斃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲三寶媽鑽過停紅燈的大貨車車前死角險遭輾斃。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，這起車禍發生在泰山區的泰林路二段泰山國小前，34歲的阮女載著兒子到國小上課，在路邊讓兒子下車後，遂打算趁著號誌紅燈切回對向車道，並逆向從黃姓司機（56歲）駕駛的大貨車前鑽過，卻因為對向車流遲遲無法跨越車道，黃姓司機沒注意有騎士在車前死角，起步後將阮女撞倒在地，機車直接卡在貨車底下。

泰山警方獲報後迅速到場，看到機車卡在貨車下，不禁捏了把冷汗，幸好大貨車是剛起步車速不快，阮女僅有左腳擦傷並無大礙，後經調查本案雙方當事人均無酒駕情事。

林口分局呼籲用路人於接送學童上下學時，因學校周邊車流多，用路人行經該處應放慢車速，特別是機慢車勿隨意跨越車道（流），加上大型車行經時，因視線死角多，更易衍生車禍，因此更應留意周邊人車狀況，確保行車安全，減少事故發生。

▼車禍發生在泰山國小前。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼三寶媽鑽過停紅燈的大貨車車前死角險遭輾斃。（圖／記者陳豐德翻攝）

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