傳「后羿聯盟」3天入會500人！對抗連千毅太陽會　警方：有情資、無不法

地方中心／綜合報導

高雄近日爆發「直播主之亂」，而據傳有人成立了「后羿聯盟」為了就是與連千毅背後的太陽會抗衡，短短3天超過500人入會。不過，高雄警方23日表示，在偵辦過程中，查驗相關跡證後，並未發現有不法情事。

▲年僅32歲的連千毅緊盯網路商機大撈直播財。（圖／翻攝連千毅臉書）



「直播天王」連千毅和「大仁哥」鄭又仁近日發生衝突，進而引發砸車、開槍及砸店等治安事件，兩人21日接連被逮。檢方22日複訊後認為，連涉犯槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

此外，網傳這起「直播主之亂」意外讓「后羿聯盟」的會員量激增，由於在中國古代神話當中，后羿接連射下天上的太陽，因此有人研判，該聯盟有可能是針對連千毅背後的太陽會而來。

▲連千毅被帶出高雄刑大 。（圖／地方中心攝）

不過，警方表示，偵辦過程中，確有收到情資指相關份子在微信組成「后羿聯盟」，但在偵辦過程中，查驗相關跡證，並未發現此情事，也沒有任何新的不法組織成立的情形。

此外，警方也表示，對於危害高雄市治安的所有情形 ，一定全力監控，一有不法絕對查緝到案，警方對於任何違反行為絕對查辦到底，請不要輕忽警方強力執法的決心。

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