批歐鴻鍊「零邦交統一說」　賴惠員：台灣正好可以重新正名

▲民進黨台南市立委參選人賴惠員臉書PO文，譴責歐前部長急欲替中國發聲、發表誤導事實之不當言論。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

對於前外交部長歐鴻錬表示，假若中華民國被斷交至零邦交國，那就表示中國完成統一台灣，民進黨台南市立委參選人賴惠員臉書發文，譴責歐前部長急欲替中國發聲、發表誤導事實之不當言論！

賴惠員說，歐前部長曾是中華民國之外交部長，應深知全世界眾多國家都希望與民主進步的台灣建立邦交，卻受制於中國的阻撓與破壞。即便如此、台灣擁有主權、土地、人民，是實質主權獨立國家！賴惠員強調，台灣國力從教育、科技、產業、醫療、保健、交通、觀光、治安、人民友善程度等，在全世界193個國家中皆在20名內，台灣免簽國亦比中國多。如此進步美麗的國家走進世界人人歡迎！面對中國惡意封鎖台灣之國際活動空間，全體國人理應同心譴責嚴詞抗議，但「國民黨們」卻隔海附合唱衰台灣、實令國人痛心！

賴惠員認為，如果真有天台灣真的因中國變成「零邦交國」，那正表示中華民國已死，不見容於國際社會。此時，台灣正可適時重新正名，以名實相符的「台灣共和國」重新出發，走向國際爭取認同！蔡英文總統的維持現狀就是「中華民國在台灣」，中共若急欲改變現狀「消滅中華民國」，台灣是主權獨立國家當然可透過民主程序「制新憲、建國家」，這才符合民主國家之精神與意旨。

最後，賴惠員呼籲全體國人應做小英總統後盾，全力支持小英連任成功，抗中保台、成就美麗國家！