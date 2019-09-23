公車站遇仙氣正妹！超萌包頭溢出青春氣息「正面卻秒衝擊」　鍵盤柯南戰翻

▲民眾在公車站前捕獲仙氣正妹。（圖／翻攝自爆笑公社）

記者張嘉晏／綜合報導

正妹用背影電暈一票人，沒想到正面的衝擊力才是更驚人的！一名網友在臉書分享一組正反面對比照，只見公車站前站著一名青春氣息洋溢的女子，沒想到轉到正面卻讓大票網友衝擊到內傷。網友們還不願承認2張圖是同一人，紛紛表示「這是P的吧」、「頭髮不同啦」。

「既已背影贏天下，何故回眸亂芳華？」一名網友在臉書社團「爆笑公社」中貼出2張照片，只見有民眾在公車站前捕獲一名身穿圓點洋裝的妹子，妹子不僅紮著青春包頭，纖細的四肢加上優雅的步伐，讓人推測應該是一名仙氣正妹無誤。

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然而現實生活總是與想像相反，鏡頭轉到正面後，才發現女子的正臉根本是個有皺紋的阿嬤，從不同角度看判若兩人，完全是個背影殺手，讓不少網友看到噴飯。

▲該面對現實了。（圖／翻攝自爆笑公社）

仔細看地上的字體，可以推測這張照片是在大陸拍攝的，網友們紛紛看傻表示，「確認過眼神，是那要命的人」、「好一個背影殺手」、「母湯啦」、「遠看一朵花，近看嗚嗚」。

此外，由於畫面實在太過衝擊，不少人都認為這2張圖應該是後製而成的，「髮型不一樣啊」、「騙不了我的」、「綁起來走過去頭髮瞬間放下來」、「P圖技術很差欸」、「根本就不同人，少呼嚨人了」。

▲有網友調光比對，認為是同一人無誤。（圖／翻攝自爆笑公社）

不過另一派網友則是當起了鍵盤柯南，指出其實阿嬤臉頰兩邊的頭髮本來就沒有綁起來，放大背影照並調高亮度來看，可以發現暗處有兩縷頭髮垂下，而且她的脖子的確有點歪向左邊，推測應是同一人沒錯，「雖然很不想承認是同個人」、「用濾鏡把背影調亮，看起來是一樣的」、「我覺得她年輕時一定很美，現在也很有氣質啊」。

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