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爆韓國瑜花天酒地挨告　賴坤成對號入座「大概我是韓黑集團首腦」

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記者劉昌松／台北報導

高雄市長韓國瑜指控前立委賴坤成，不實爆料韓在北農上班時去酒店，還會背心經給酒店小姐聽，涉嫌妨害名譽，台北地檢署23日開庭，賴受訪表示要對號入座，他自己就是韓所說的韓黑集團首腦之一，但他絕對沒有收黑錢去爆料，「請他3天內說清楚，到底哪些人是黑韓集團的人，不然我一定告(韓)。」

▲▼ 前立委賴坤成被韓國瑜告妨害名譽 。（圖／記者劉昌松攝）

▲賴坤成對於被韓國瑜提告表示「欣然以對」，「大概我是韓黑集團首腦」。（圖／記者劉昌松攝）

賴坤成日前在政論節目上爆料，韓國瑜在北農期間違法編列特別獎金、低價高報水果禮盒、公費招待親信出國、愛上酒家發小費，賴因此和另名在電視上、臉書多次評論韓的名嘴黃光芹，分別遭韓國瑜委任律師到台北地檢署控告，涉嫌公然侮辱、誹謗等罪。

賴坤成23日出庭時表示，也不曉得到底被韓告什麼，「我說他那麼多條，不知道他告哪一條，最好全部都告」，賴話鋒一轉指出，韓在新北市的造勢場合上說，很多電視上名嘴黑他、有拿黑錢，「批評到他的人都很像是拿黑錢，這是對人格很大的侮辱。目前(韓)只有告黃光芹跟我，合理推斷我們大概就是他說的韓黑集團的首腦之一，我自己對號入座，請他一定要說清楚講明白，否則當然要告他。」

姊妹們，給他好看

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