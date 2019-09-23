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社會勞動人協助紅豆的故鄉　讓萬丹社區營造脫胎換骨

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▲屏東地檢署會出動社會勞動人協助，讓萬丹社區變得很不一樣。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東地檢署會出動社會勞動人協助，讓萬丹社區變得很不一樣。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉素有「紅豆的故鄉」美名，但因社區人口老化、外流以致社區內巷弄、道路及各處口袋公園等，缺乏人力維護，出現髒亂現象，屏東地檢署會出動社會勞動人協助，讓環境煥燃一新，獲得居民稱讚。

萬丹鄉因有「紅豆的故鄉」美名，鄉內到處可見使用紅豆意象所造的裝置藝術及各種食物飲品，琳琅滿目。因社區人口老化、外流等，導致巷弄、道路出現髒亂情形，

2011年起，屏東地檢署開始挹注社會勞動人力協助萬丹社區營造；據社區發展協會督導簡阿宗表示，社會勞動人進駐後，協助整理社區街道，定期修剪草木、清除淤泥，讓池塘變得清澈，看到魚群悠游其中改善了社區環境。

另栽種蔬菜水果，，社會勞動機構還會把收成後的蔬果分送給社區弱勢居民及獨居老人等，讓居民們對社會勞動人的觀感完全扭轉，常看到居民與社會勞動人一起共同參與社區環境整理與街道清掃，社會勞動人也透過勞動回饋社區的公益形象，獲得居民肯定、接納、稱讚及感謝。

日前，檢察官黃郁如為深入了解社會勞動人與社會勞動機構間運作情形，到萬丹鄉四維社區與後村社區查訪，與督導及社會勞動人面對面交流意見，發現問題，尋求解決，讓社會勞動制度更趨完善，早日回歸正常生活。

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