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蘋果iOS 13更新失敗怎麼辦？四招讓你一次解決

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▲▼在按下iOS 13更新前得先做好備份工作。（圖／翻攝自Apple官網）

▲iOS 13更新失敗大部分原因來自於軟體問題。（圖／翻攝自Apple官網）

記者陳心怡／外電報導

蘋果20日正式推出最新iOS 13更新版本，但有些人卻碰到更新失敗問題，外媒整理出四大更新失敗解決方法，供大家試試。

1.刪除並再次更新
最簡單的方法之一，就是重新安裝更新。從設定>一般>iPhone儲存空間，點選刪除iOS更新，並重新下載即可。

2.管理iPhone儲存空間
iOS更新失敗的最常見原因之一還有儲存空間不足。儲存空間不足的用戶同樣需要在設定>一般>iPhone儲存空間中，查看應用程式、照片或影片所佔用的空間，並刪除清理一些檔案。

3.「無法檢查更新」錯誤
蘋果官方並沒有給這個錯誤提供過多解釋，只表示「在檢查軟體更新時，發生了一個錯誤」，解決這問題最簡單的方法就是重新開機，以及嘗試使用不同的WiFi網路來更新。

4.iTunes或Finder更新（Catalina）
如果以上所有方法都失敗，蘋果建議用戶透過iTunes進行更新（macOS Catalina則可以通過Finder應用程式更新）。用戶將設備和電腦連接後，打開iTunes或Finder選擇設備，點擊概要（Summary），然後點擊檢查更新（Check for Update）即可。

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