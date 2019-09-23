影／BMW等紅燈被閃瞎！　前方外送員偷牽「愛的小手」傳送電流…網笑：一定熱戀期

記者黃可昀／綜合報導

現在路上見到外送人員穿梭已經不稀奇，但日前有一名foodpanda外送員，騎著機車在斑馬線前停等紅綠燈，旁邊停著一名穿銀白色外套的女騎士，兩人在停紅燈著這段時間，竟然默默伸出了自己的手來牽起對方，透過牽手來傳遞愛的電流，讓後方BMW駕駛簡直快要被閃瞎。

▲外送員等紅燈的時間也要好好利用，趕快牽起女友的手。（圖／翻攝自臉書加藤軍台灣粉絲團 2.0）



請繼續往下閱讀...

▲網友表示超級羨慕。（圖／翻攝自臉書加藤軍台灣粉絲團 2.0）



臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」PO出這張照片，還中肯地加上註解，「寶貝，這單接完就跟妳約會。」甜蜜又霸氣的舉動讓網友忍不住大喊「閃爆！」而且女方還把頭轉向外送男子，雖然戴著安全帽，從後方看不出來她的表情，但愛慕男友的神情從背影和小手已徹底表露無遺。

網友看到這一幕紛紛開玩笑說，「不是吧，我的餐這麼久你還在牽手？！」「放手～我要超時了～」「就是有你這種，餐送來都過很久餓死了。」「不叫foodpanda，抵制放閃！」「走啦兼職脫單啦！」「男友：我就是妳專屬的foodpanda。」「這一定4熱戀期。」「有想過開車的人的感受嗎？」「被外送耽誤的戀愛。」甚至還有人說，他還看過更閃的，「這還沒什麼，還看過載妹去外送的！」「台北看到很多都載妹子一起去送餐。」「我有看過女生坐後面，背著食物包一起去送餐的…約會兼送餐…絕啊！」

►美麗最大的祕密，就是買進來變美麗！



►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！