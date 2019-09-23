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海軍基隆營區28日開放　茄比級海獅潛艦、派里級銘傳軍艦參展

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▲ 派里級銘傳軍艦（PFG-1112 ）將在28日開放對外參觀。（圖／中華民國海軍提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

海軍司令部將於28日舉行「108年國防知性之旅-基隆威海營區開放」活動，地點選定在東4到東5碼頭、西3至西5碼頭。屆時，除了睽違12年的茄比級海獅潛艦再度亮相外，去年11月才剛成軍的原裝派里級銘傳軍艦（PFG-1112），也將首次對外開放參觀。

海軍司令部22日上午提到，去年11月8日才成軍的派里級銘傳軍艦，將在營區開放活動上，首次讓民眾登艦參觀。同時，為讓民眾了解「潛艦國造」的重要性，服役超過70年的茄比級海獅潛艦也在12年後再次來到基隆港參展。

除此之外，沱江級（沱江軍艦）、永靖級（永安軍艦）、錦江級（新江軍艦）、磐石級（磐石軍艦）、光六飛彈快艇等各型艦艇，以及機動雷達車、機動通信車、AAV7兩樓突擊車、20機砲悍馬車、S-70C反潛直升機等現役武器裝備，也都將是這次活動中「裝備靜態展示」的一部分。

▲ 茄比級海獅潛艦睽違12年再度到基隆港參展。（圖／翻攝自維基百科）

不過由於潛艦通道狹窄，民眾需要透過攀爬垂直梯進入到船艙內。為了安全著想，海軍也呼籲，民眾參觀前須將隨身物品、背包暫時寄放在寄物保管區，等到參觀結束後再領回；另外，女性應避免穿著裙子或高跟鞋登艦，年長者、兒童及行動不便者，也應儘量避免入艦參觀。

至於動態表演的部分，活動將以「黑鷹直升機衝場」揭開序幕，並透過「兩棲偵搜大隊海上操舟」、「陸戰隊學校莒拳隊戰技操演」等一系列精彩、扎實的演練，向外界展現官兵激昂的戰志與平日辛勤訓練的成果；同時，台灣培德龍獅團也受邀表演。

除此之外，海軍在西碼頭的典禮台左側，還設置了「國艦國造」主題展覽館，藉各項船模展示及現場互動，讓民眾對於海軍新一代兵力的整建成果有更多的了解，並給予支持。

立委蔡適應提醒，開放參觀的時間是從28日的上午8點至下午4點，民眾須攜帶身分證件，在查驗後就可以入內參觀。另外，由於當地附近停車位不足，建議民眾搭乘大眾運輸工具前往，可由基隆火車站往港西街步行約2分鐘，或於基隆火車站搭乘101、103、104路公車至信七路口下車後，步行3分鐘後可抵東碼頭會場。

據了解，海獅潛艦原為美國海軍二次大戰期間服役丁鱥級（Tench Class）柴電潛艦之13號艦帶魚號（USS Cutlass SS-478），1974年移交台灣服役至今，是目前全世界服役時間最久的現役潛艦。今年初在經過月經過海軍10向翻新、維修工程後，目前已完成檢測，重返海洋進行任務。

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