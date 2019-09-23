見信件不是自己名...受刑人心情差！怒提國賠：我要1包海苔口味王子麵

▲一名受刑人不滿信件被拆閱，提起國賠訴訟求償1包海苔口味王子麵。（示意圖／ETtoday資料畫面）

記者戴若涵／台北報導

一名在監服刑的受刑人謝姓男子，指控行政院寄給他公文是以綠島監獄的名義，而不是他的名義，使綠島監獄有權拆閱公文，認為侵犯了自己的「書信隱私」違反個資法，憤而提出國賠訴訟，請求賠償「海苔王子麵1包」。台北地方法院審理後，判他敗訴。

根據判決書，謝男主張，行政院日前寄送給他的公文，因為收件人名稱填了綠島監獄，而非他的名字，使綠島監獄有權拆閱公文，破壞了他受大法官釋憲釋字756號所保障的「書信隱私秘密」，且違反《個資保護法》及行政院所主管發布的《郵務機關送達訴訟文書實施辦法》等。他指出，《郵務機構送達訴訟文書實施辦法》也有明訂送達人應寫受刑人的名字。

另外，謝男再提，總統府、司法院、立法院、監察院、經濟部、內政部、高等法院等，都以受刑人名字為收信人，而非監所的名義囑託送達，認為行政院沒有以這種方式寄送公文給自己，並不合法，因此依《國家賠償法》向行政院請求賠償1包海苔口味王子麵。

台北簡易庭審理後指出，國家賠償責任是就公務員職務上的侵權行為所負的間接責任，要先有特定公務員執行職務行使公權力時，因故意或是過失不法侵害到人民的自由或權利，且已經構成職務上的侵權行為。簡易庭認為，謝男提國賠沒有理由，判他敗訴。謝男不服判決結果決定上訴，但遭台北地方法院駁回，維持原判。

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