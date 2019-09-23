私菸首創機邊交易是馬英九時代　不排除另案調查時任府秘書長曾永權

▲立法院財政等聯席委員會，要求針對私菸案專案報告，總統府副秘書長施克和、國安局長邱國正列席說明。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者陶本和／台北報導

立法院23日財政等召開聯席委員會，要求相關單位針對私菸案進行專案報告。國民黨立委曾銘宗質詢時，要求總統府秘書長陳菊應負起相關責任，並追問「機邊交易」從何開始，總統府副秘書長施克和答詢表示，檢察官起訴書指出，是從前朝馬政府開始，而時任總統府秘書長為曾永權；另外，面對民進黨立委吳秉叡追問是否要追溯？他則表示，在8月23日北檢的新聞稿中有指出，本案後續如果還有涉及，之前的也會另案調查。

曾銘宗質詢時先質疑，兩次總統出訪的行前規劃會議，是由誰來主持？施克和表示，由國安會秘書長李大維跟外交部長吳釗燮來主持；曾銘宗繼續追問，事發的總統府侍衛室由總統府秘書長陳菊列管，是否要負相關責任？對此，施克和表示，違法的菸品案負責部分，從案發到後來負責任作為，包括行政調查、內部檢討，針對通關禮遇檢討處置，都是負責任的表現，而且歷任政府都有發生。

施克和強調，相關督導責任案發後，陳菊不論在配合調查、內部檢討，人員處置這些作為，各部會也針對私菸的違法樣態做管制，以後不會再發生這是負責任作為；另外，有關權責問題，根據總統府組織法，侍衛室行政事務由秘書長督導，但特種勤務任務編組，則是受國安局指揮。

接著，曾銘宗追問「機邊交易」，是不是由蔡英文政府首創？施克和表示，檢察官的起訴書指出，是從馬英九政府開始的，時間於民國105年3月份。

隨後民進黨立委吳秉叡質詢時，持續追問華航董事長，根據華航的報告內容，2005年就有私菸問題，到了2010年出現1000多條，2015年有2000多條，而稍早提到的「機邊交易」首次是在何時？華航董事長表示，是在2016年3月份，當時總統是馬英九，時任董事長是孫董事長。

施克和也回答，強調首次的機邊交貨是在2016年3月13日，當時總統為馬英九，時任秘書長是曾永權。這時吳秉叡追問，會不會訪談曾永權？施克和說，目前除自主調查外，也會配合檢調，另外在8月23日北檢的新聞稿中有指出，本案後續如果還有涉及，之前的也會另案調查。

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