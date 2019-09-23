2020手帳展開跑　台灣設計師款夯過日韓品牌吸引鐵粉收藏

▲博客來「2020手帳展」搶先開跑，嚴選50品牌、超過千件商品，全面7折起。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

搶攻年末手帳商機，新一年度手帳已陸續上市，不少手帳迷已經開始物色，面對日韓、歐美等進口品牌，網路書店發現，回顧2019年手帳展，以台灣原創設計師品牌最暢銷，而今年台灣設計師款手帳預購活動表現開紅盤，業績大幅成長3成。

即將進入2019年第四季，博客來即日起推出「2020手帳展」，以內頁格式、個人風格、各類尺寸、品牌推薦及周邊商品作為5大重點，並首次獨立出尺寸區塊，新增許多特色商品、獨家手帳套組，像是KOKUYO、TRC等。首波主打KOKUYO、W2Design、MIDORI等歐、美、日、韓、台灣品牌手帳新品，超過50個品牌千件商品，全面7折起。

根據博客來銷售觀察，手帳、年曆購買主力以30～39歲粉領族最多，約佔整體的4成，其次為19～29歲大學女生或社會新鮮人，挑選適合自己書寫習慣的格式仍是消費者選購的第一要點。回顧2019年手帳展，以台灣原創設計師品牌「Dimanche迪夢奇」最暢銷，日系品牌「KOKUYO」、「MIDORI」緊追在後，「KOKUYO」、「MOLESKINE」銷售業績更較前年漲幅逾3成。

▲台灣設計師款手帳-Adiós 2020時效週誌。（圖／博客來提供）

博客來表示，今年台灣設計師款手帳預購活動提前開跑，鐵粉助攻銷售開紅盤，業績大幅成長3成更勝以往。延續跨界聯名熱潮，「Dimanche迪夢奇」與國內知名插畫家合作，如涼丰老師、OURS工作室等，首度與Instagram上擁有廣大粉絲群的插畫家LittleLu合作，推出聯名款商品，以鋼筆手繪搭配甜點主題，粉嫩之餘帶點復古的味道，整體風格成熟兼具質感。另外，自身設計的Adiós 2020時效週誌「葬法」風格上大膽突破，挑戰傳統社會對死亡話題的忌諱，從健康開朗的態度探討生命自然循環的過程，甫推出即獲得粉絲支持。

▲2020誠品手帳日誌展將於10/1起展開。（圖／誠品提供）

此外，「2020誠品手帳日誌展」則是將於10/1開跑，網羅日、德、義等超過10國近3,000款手帳，奈良美智的招牌大頭娃娃、呆萌狗明星或時尚潮貓咪等，多款獲得文具大獎的2020年手帳統統有。

誠品書店亦同步整理2020年5大手帳趨勢提供選購參考，趨勢1、經典必備的設計款手帳，內頁日期格線一目了然，非常適合新手入門使用；趨勢2、如果厭倦既定的手帳格式，可以自己DIY搭配內頁，創造出專屬的手帳；趨勢3、街機遊戲「小精靈」復古角色的卡哇依逆襲，讓手帳充滿童趣；趨勢4、貓界最潮的「Zappa the Cat」以及迅速竄紅的狗明星「Jimmy」等分別推出掛曆，是狗奴貓奴2020必收的超萌貓狗款式；趨勢5、誠品將推出2020年簡式週誌，將網格、線條、圓點做為封面設計，碰撞出多變款式，在提供務實的日常需求同時，也能保有個人風格。