「有錢爽爽吹，沒錢忍受酷熱」　教團批政府沒統一裝中小學冷氣

▲全教總召開記者會痛批，中小學校園裝設冷氣早就是全民共識，中央卻沒統一規劃。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合工會今（23日）召開記者會痛批，中小學校園裝設冷氣早就是全民共識，但中央卻沒統一規劃、政策，讓各縣市政府自裝或未裝，甚至有的裝了還為了冷氣、維修費誰來付吵翻天，鬧出一堆亂象，一星期內將要求2020總統候選人提出對策。

全教總理事長張旭政表示，各縣市來看，金門、連江、澎湖離島是最積極也進步的縣市。六都中台北、桃園、高雄宣示全面裝設，台中市會逐年編列預算，新北市只有國中三年全面裝設，台南則沒有相關規劃。其他縣市以嘉義市最積極。

請繼續往下閱讀...

▲全教總提出5大亂象，要求2020總統候選人提出對策。（圖／記者許展溢攝）



張旭政接著說，有些縣市都是鄉鎮公所自行補助，如苗栗縣頭份市、竹南鎮等，也就是沒有被補助到的就要自己想辦法，出現裝冷氣這件事情，變成有錢爽爽吹，沒錢繼續忍受酷熱。張旭政不滿批，這樣問題不應有錢沒錢區別，是牽涉到中小學生學習環境跟基本學習權益，尤其氣候異常，台灣又在熱帶地區，一熱情況，在教室根本沒辦法正常學習。

張旭政認為，沒辦法接受高中大學普遍都有冷氣，但中小學卻得忍受酷熱，相反過來中小學才更需要良好環境，反而讓忍耐力、意志力較好的高中、大學生有冷氣吹。就算有的縣市各自裝完冷氣，更出現有家長不願意，老師要自己出錢負擔等一連串亂象。

▲張旭政認為，沒辦法接受高中、大學普遍都有冷氣，中小學卻得忍受酷熱。（圖／記者許展溢攝）

高雄市教師職業工會理事長董書攸說，現代人都習慣在冷氣旁工作，學生若無法專注，對學習力絕對會影響，更容易造成學生彼此情緒不穩，其中以每年5、6、9和10月學生心情最浮動。全教總最後強調，以上問題就出在中央沒有統一規劃，將要求2020總統候選人一星期內提出對策，別再讓問題由地方承擔，造成不平等現象及困擾。