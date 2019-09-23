李進勇：穿「單純」國旗裝可投票　但禁出現候選人姓名、號次

記者楊蕓／台北報導

中選會主委李進勇23日表示，明年選舉當天，民眾可穿著「單純國旗裝」進投開票所，但不得出現特定候選人號碼、姓名、識別標誌等，民眾若有違反嫌疑，會現場請警衛來處理。

立法院內政委員會23日邀請中選會主委李進勇針對2020總統及立委選舉選務進行專題報告並備質詢。

民進黨立委劉世芳詢問，民眾能否穿「國旗裝」進投票所，甚至衣服背後如果寫著「請投韓國瑜」，是否要加以限制。李進勇回應，服裝不限制，但包括特定候選人號碼、姓名、識別標誌等，都在禁止之列，民眾若有違反嫌疑，會現場請警衛來處理，請他離開。

國民黨立委林麗蟬也追問到，「民眾可以穿著國旗裝投票可以嗎？」、「戴著中華民國國旗帽進去投票合法嗎？」李進勇強調，「不要夾帶足以辨識候選人的標誌就可以」、「穿國旗裝可以」。

不過，劉世芳仍質疑，如果民眾服裝違反規定，警衛不可能現場要求脫衣，請他回去換衣服又可能影響投票權，呼籲中選會應在兼顧民眾投票權的情況下，訂定具體行政辦法。

李進勇重申，投票當天，民眾不可以穿著有候選人標誌，包括姓名、號碼、政黨標示，或是可識別符號的衣服出現在投開票所，「單純國旗裝」則不在上述禁止的範圍之中，也呼籲大家用公平守法的態度完成選舉。

▲民眾穿著國旗裝。（資料照／記者李毓康攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

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