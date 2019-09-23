黃國昌爆「大咖議員撐腰」違建拆不掉　柯文哲竟稱：偵查不公開

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委黃國昌指控八德路上紐約家具設計中心，自數年前開始被認定是違建，但每次被排定拆除最終都沒有拆，質疑有議員撐腰，要求北市府說清楚。對此，柯文哲23日接受媒體聯訪表示，「基於偵查不公開，全部調查結果還沒出來之前，不需要做太多結論」。

黃國昌指控，「大咖議員撐腰的紐約傢俱台北八德店」，紐約傢俱從2014年7月開始，就屢遭認定各式各樣的違法違建，神奇的是，每次認定違法，就有議員介入，然後已排定的拆除就莫名取消；更離譜的是，建管處排定的「現勘」，還可以私下透過議員先行「密喬如何矇混」，進行不留記錄的預先密喬會勘；等到正式現勘時，再上演「查無不法」的爛戲。

柯文哲回應，今天早上7點半就在檢討這個案子，「基於偵查不公開，全部調查結果還沒出來之前，不需要做太多結論」，大概聽了一下，還是有很多問題，我們會深自檢討。

至於士林夜市又再度出現販售1袋1千元水果，坑殺遊客的亂象，網路評論家朱學恒稱，若台灣民眾黨主席柯文哲能解決這水果攤，他保證捐五萬零用錢給民眾黨選舉用。柯文哲坦言，不敢說百分之百不會出現，但一出現就會稽查查核處理掉，像這種商圈，更重要的是商圈的自制能力，以市府立場有出現就查處，但不能說完全不會出現，更重要的是地方組織的自制能力。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

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