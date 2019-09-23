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守護神雕像加持圖坦卡門展　吸142萬人創法國史上最高紀錄

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▲圖坦卡門法老。（圖／路透）

▲圖坦卡門法老。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

埃及法老圖坦卡門的特展從今年3月底在法國巴黎的維洛特藝術中心（Grande Halle de la Villette）展出，至今6個月的時間吸引了142萬人前來觀賞，創下全國史上最高記錄，也超過了1967年在巴黎小皇宮美術館（Petit Palais）的「圖坦卡門與他的文物」展覽，當年總計120萬人參加。

這場引爆法國的展覽「圖坦卡門：黃金法老的寶物」（Tutankhamun: Treasures of the Golden Pharaoh），被譽為「一個世代只有一次」，展出了150多件出土自圖坦卡門陵墓的文物，特別的是其中有60多件都是首次「出國」。此外，巴黎羅浮宮更出借了圖坦卡門的守護神雕像，提供給主辦單位在全球巡迴展出。

埃及國家古物部表示，這次的巡迴展是為了慶祝發現圖坦卡門陵墓100周年，一共有3400多件展品，全部都是來自位於開羅解放廣場（Tahrir Square）旁的埃及博物館，這些展品在此次巡迴展結束後，將會移到預計在2020年開幕的大埃及博物館裡面，且將不會再離開埃及國土。

▼圖坦卡門特展門票訂購網站。（圖／擷取自圖坦卡門展覽官網）

▲圖坦卡門特展門票訂購網站。（圖／翻攝自圖坦卡門展覽官網）

「黃金法老與他的寶物」展已在去年3月時於美國洛杉磯展出，將在今年11月時巡迴至英國倫敦的薩其畫廊（Saatchi Gallery），而英國和美國都曾在1970年代時舉辦過圖坦卡門展，當時也吸引了眾多人潮，掀起了「圖坦卡門熱」（Tutmania）。

圖坦卡門是全世界最著名的法老，因為他的陵墓是現今被發現的古埃及皇家陵墓中保存的最為完整的，所以能夠持續進行相關文物的展出。而因為圖坦卡門在位的時間非常短且英年早逝，因此沒有像其他法老事先修建豪華的金字塔來擺放陵墓，他的陵墓在1923年才被發現埋藏在地下中。

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