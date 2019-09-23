國民黨醫療委員會11月發穿雲箭　醫界選票爭奪戰開打

▲吳敦義出席國民黨醫療委員會成立大會。（圖／記者黃軍瑋攝）

政治中心／綜合報導

醫、藥、護理界組成的國民黨醫療委員會規劃於11月10日醫師節（12日）前夕，將成立「海內外醫療界挺韓國瑜後援會」，並於北、中、南、東地區辦理醫療界座談會，向醫療界發出「穿雲箭」，凝聚醫療界的力量，協助國民黨重返執政。

醫療委員會將由中華民國醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠擔任首屆主任委員，他也擔任國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團醫療組副召集人，以及醫療後援會總召集人。另外，新北市醫師公會理事陳建良擔任秘書長、中華民國基層醫師協會理事周祖佑出任副秘書長職務。

醫療委員會的顧問團有前衛生署長邱淑媞前署長、中醫師前理事長孫茂峰、前國策顧問連瑞猛、新黨北市議員潘懷宗等，所有委員也都來自各縣市或各專業醫療領域的幹部，共同凝聚醫事團體動員能量，推動輔選動員工作。

蔡明忠受訪時指出，醫療委員會成員約有7至8成不是國民黨籍，但認同國民黨，不願再忍受民進黨執政亂象，民進黨政府日前召開長照會議，不但經費來源沒有說明，對民眾端的需求也沒有說明，讓民眾電話打到爆，還得不到長照的策略。

蔡明忠說，長照並非急就章，90天住在養護之家就可得全年補助並不對，政府應該好好處理長照計畫，目前的政府做了很多事情讓民眾無感，這也是為何醫療界會站出來支持韓國瑜，希望國民黨明年重返執政，重塑長照的美好未來。

總統蔡英文及柯文哲也各擁醫界人脈，尤其蔡英文不但成立醫師挺英後援會，她近期也頻頻出席醫界活動，醫師公會全聯會理事長邱泰源是民進黨不分區立委，而蔡明忠、前醫師公會全聯會理事長蘇清泉則是挺國民黨，醫界選票戰已悄悄開打。

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