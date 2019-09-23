誤把老爸當野豬！　打獵兒「看到黑影就開槍」當場射爆他肚子

▲男子不小心把父親當成野豬射殺。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

義大利近來發生一起不幸的槍擊案件，一對父子一起去森林打獵時，34歲兒子發現草叢裡傳來沙沙聲，以為發現野豬看到黑影就開槍，結果擊中的竟然是自己55歲父親，對方送醫後急救無效身亡，由於事發地點在禁止狩獵的國家公園，警方目前已扣押2人的槍。

事件22日發生在薩萊諾省(Salerno) 波斯蒂廖內鎮(Postiglione)附近的Sicignano degli Alburni國家公園，55歲男子高迪索(Martino Gaudioso)和兒子非法狩獵時，慘被對方當成獵物射中肚子，送醫進行急救仍不治身亡，目前遺體已被送至埃博利(Eboli)當地醫院進行驗屍。34歲男則被指控過失殺人罪名。

義大利環境部長科斯塔(Sergio Costa)去年10月曾呼籲當局，禁止全國民眾周日打獵的限制令，因為有一名18歲少年在法國邊境打獵時，被誤當野豬遭射殺，2個月前也曾發生，一名67歲獵人不小心在樹林中誤轟自己慘死。

有鑑於類似事件一再發生，動物與環境保護聯盟負責人布蘭比拉(Michela Vittoria Brambilla)抨擊，義大利森林與鄉村已轉變成「狂野西部」，當局應對獵人的過失殺人案件予以更嚴厲懲罰。

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