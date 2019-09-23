時力批民眾黨「失根政黨」　柯文哲：我們不需要義和團

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲直指時代力量等小黨所犯的錯誤就是在統獨軸線上競爭，引來時力回擊說，若柯文哲持續迴避國家主權立場的說明，台灣民眾黨將會成為「失根的政黨」。對此，柯文哲23日受訪時回應表示，「台灣的主體性、台灣的優先性，我們是哪一個地方沒有做到？我們需要的是明治維新，不是義和團」。

對於柯文哲稱新黨、親民黨、台聯、時代力量所犯的錯誤就是在統獨軸線上競爭。時代力量秘書長吳佩芸22日透過新聞稿表示，根本是混淆視聽，若柯文哲持續迴避國家主權立場的說明，台灣民眾黨將會成為「失根的政黨」，不利台灣本土政黨競合架構的形成。

柯文哲23日被問及時力的說法時，直言「聽不懂」，「台灣的主體性、台灣的優先性，我們是哪一個地方沒有做到？我們需要的是明治維新，不是義和團」。他表示，回答蔡英文的話也可以回答時代力量，我們過去這段時間的所作所為，是有哪一條違反台灣主體性、台灣的優先性，他自己是外科醫生，要回答一、二、三、四具體事項，不要說非定性的描述，照他看來就是貼標籤而已。

至於時代力量不能接受兩岸一家親，柯文哲強調，兩岸一家親不涉及政治，從來不認為有單純的兩岸關係，而是在中美對抗的世界大局下，思考台灣定位問題，不會故意壓一邊，兩岸一家親只是留下一個迴旋的空間，表達情感上的善意，但是國防、經濟該準備的還是要去處理，做實事比較重要，這是他一貫的態度。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

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