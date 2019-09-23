　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

經濟部與貿協攜手拓展新南向市場　台灣電競商赴泰國舉辦比賽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽。（圖／貿協提供）

▲台灣精品盃電競賽強勢席捲泰國，(前排左4起)外貿協會曼谷台貿中心陳怡君主任、駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組許志明組長、駐泰國代表童振源大使、外貿協會行銷專案處林少暉副處長。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

電競市場在全球越來越龐大，經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽，大力推廣臺灣的電競品牌與產品。繼印度、馬來西亞之後，今年首次登陸泰國，即吸引近千名玩家踴躍參賽爭取總決賽資格，最終獲勝的8強隊伍就在在曼谷市中心EmQuartier購物中心進行決賽，現場吸引近千名泰國消費者前來參觀體驗。

根據泰國官方資料顯示，泰國約有1,830萬名電競玩家，為全球排名第19，因此具有發展成東南亞電競中心的潛力，台灣精品瞄準泰國電競產業發展迅速，帶領台灣精品廠商精準推廣行銷，此次「泰國台灣精品盃電競賽」總決賽聯合台灣精品企業設置「台灣精品體驗區」。

請繼續往下閱讀...

貿協表示，這次展示10個品牌超過60件台灣精品供民眾及媒體體驗，包含威剛(ADATA)及旗下電競品牌XPG、圓展(Aver)、圓剛(AVerMedia)、微星(MSI)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)、合勤(Zyxel)、普德(Buder)及督洋(Tokuyo)，此外為期兩天的活動也邀請泰國知名饒舌歌手及高人氣新生代演員一同到場共襄盛舉，現場除了電競玩家外，更吸引許多年輕人一同到場參與，一起體驗台灣品牌的魅力。

駐泰國代表處大使童振源表示，「泰國台灣精品盃電競賽」首屆辦理就讓近千名泰國電競玩家躍躍欲試，顯示泰國電競熱潮持續升溫，希望能透過此次的活動，讓泰國電競市場及玩家看到台灣最具創新價值的電競設備，對台灣品牌產品建立起優質創新的好印象，

此外，童振源更提到，總冠軍隊伍更可取得11月赴台灣參加總決賽的入門票，與來自馬來西亞、印度、菲律賓與台灣的電競好手進行友誼賽，屆時精彩賽況將透過網路直播，預計將可大量曝光台灣高端電競品牌設備。

▼經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽。（圖／貿協提供）

▲▼經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽。（圖／貿協提供）

ET快訊
蔡依林求歌單…粉絲點唱周杰倫《說好不哭》　她神回應網讚爆！
19歲辣妹水滴側乳炸出外套！倒立劈「一字馬」…網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

歐元換起來！歐元匯價創27個月以來新低　換新台幣5萬多賺2張凡爾賽宮雙日票

總統專機機上138條菸誰買？　關務署一週內調查完成

快衝一波！人民幣匯價再創新低　換新台幣5萬多賺2張上海迪士尼門票

經濟部與貿協攜手拓展新南向市場　台灣電競商赴泰國舉辦比賽

雲端最有錢／35％民眾首選房地產避險　達人放大招6折買房

中美貿易戰台商搶進新戰場　安力開發天然氣產品明年營運看旺

赴美旅遊留學福音！美元匯價來到5月以來新低　換新台幣5萬多賺到千元台幣

私菸案補破網　財長蘇建榮：對華膳空廚已處分75萬元

國安人員刷卡645萬買私菸　顧立雄首表態：玉山銀符合相關規定

金馬澎居民有福了！長榮航旗下長汎推國內機票1元加價購

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

歐元換起來！歐元匯價創27個月以來新低　換新台幣5萬多賺2張凡爾賽宮雙日票

總統專機機上138條菸誰買？　關務署一週內調查完成

快衝一波！人民幣匯價再創新低　換新台幣5萬多賺2張上海迪士尼門票

經濟部與貿協攜手拓展新南向市場　台灣電競商赴泰國舉辦比賽

雲端最有錢／35％民眾首選房地產避險　達人放大招6折買房

中美貿易戰台商搶進新戰場　安力開發天然氣產品明年營運看旺

赴美旅遊留學福音！美元匯價來到5月以來新低　換新台幣5萬多賺到千元台幣

私菸案補破網　財長蘇建榮：對華膳空廚已處分75萬元

國安人員刷卡645萬買私菸　顧立雄首表態：玉山銀符合相關規定

金馬澎居民有福了！長榮航旗下長汎推國內機票1元加價購

影／「老闆，菜裡有蛆！」餐廳經理走進一看…下秒夾起急嚼碎吃光　顧客傻了

Taiwan can help！　澳洲發聲相挺：台灣能協助提升全球醫衞安全

正妹醉趴...睡醒驚見「全身光溜溜」氣吼：對我幹嘛　他裝無辜：以為妳想要

歐元換起來！歐元匯價創27個月以來新低　換新台幣5萬多賺2張凡爾賽宮雙日票

爆韓國瑜花天酒地挨告　賴坤成對號入座「大概我是韓黑集團首腦」

環快驚魂！向左換車道與直行車碰撞　瞬間翻覆「四輪朝天」

西濱鳳鼻隧道車禍！聯結車、貨車、2小客車撞成一團　1駕駛不治

2020手帳展開跑　台灣設計師款夯過日韓品牌吸引鐵粉收藏

午餐吃三明治！蒙田幼兒園168名幼童「集體腹瀉」...醫院一片淒厲哭聲

亞契王子首次海外行！這次沒搭私人專機　哈利：南非是我第2個家

財經熱門新聞

Line隨你填貼圖　半價優惠

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

5、6月期千萬中獎發票　8張未..

金馬澎有福了！長榮航旗下長汎推..

輕鬆入手iPhone 11　刷..

國安人員刷645萬買私菸　顧立..

高殖利率股外資卡位　法人看旺4..

傳併購華創車電　鴻海表態了

漢翔拚「國機國造」高教機下周出..

退休投資正夯！　準備退休還有兩..

秋冬國旅補助　刷對卡最高折10..

美元匯價來到5月以來新低　換新..

先探／謝金河：低基期股的尋寶

宏碁家庭日7000人參與　陳俊..

更多熱門

相關新聞

2019台中電競國際明星賽今晚引爆　運動局長將頒獎

2019台中電競嘉年華最後一天，各路電競好手陸續湧入台中，22日晚上國際明星賽吸引全球首支俄羅斯LCL全女子英雄聯盟職業戰隊Vaevictis Esports和香港Sirena女子職業戰隊，將分別對上台灣知名的前女子職業戰隊ahq Girls成員和Callisto女子職業戰隊，引爆電競嘉年華最高熱潮，運動局長李昱叡將到場頒獎。

「新北電競認證課程」開課

夜市初體驗　俄羅斯妞不敢吃臭豆腐

貿協攜手JETRO HCM拓展越南市場

引進更多酷電競產業　盧秀燕：打造台中酷城市

關鍵字：

電競電腦選手經濟部貿協

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞1200元罰單

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面