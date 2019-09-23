經濟部與貿協攜手拓展新南向市場　台灣電競商赴泰國舉辦比賽

▲台灣精品盃電競賽強勢席捲泰國，(前排左4起)外貿協會曼谷台貿中心陳怡君主任、駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組許志明組長、駐泰國代表童振源大使、外貿協會行銷專案處林少暉副處長。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

電競市場在全球越來越龐大，經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽，大力推廣臺灣的電競品牌與產品。繼印度、馬來西亞之後，今年首次登陸泰國，即吸引近千名玩家踴躍參賽爭取總決賽資格，最終獲勝的8強隊伍就在在曼谷市中心EmQuartier購物中心進行決賽，現場吸引近千名泰國消費者前來參觀體驗。

根據泰國官方資料顯示，泰國約有1,830萬名電競玩家，為全球排名第19，因此具有發展成東南亞電競中心的潛力，台灣精品瞄準泰國電競產業發展迅速，帶領台灣精品廠商精準推廣行銷，此次「泰國台灣精品盃電競賽」總決賽聯合台灣精品企業設置「台灣精品體驗區」。

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貿協表示，這次展示10個品牌超過60件台灣精品供民眾及媒體體驗，包含威剛(ADATA)及旗下電競品牌XPG、圓展(Aver)、圓剛(AVerMedia)、微星(MSI)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)、合勤(Zyxel)、普德(Buder)及督洋(Tokuyo)，此外為期兩天的活動也邀請泰國知名饒舌歌手及高人氣新生代演員一同到場共襄盛舉，現場除了電競玩家外，更吸引許多年輕人一同到場參與，一起體驗台灣品牌的魅力。

駐泰國代表處大使童振源表示，「泰國台灣精品盃電競賽」首屆辦理就讓近千名泰國電競玩家躍躍欲試，顯示泰國電競熱潮持續升溫，希望能透過此次的活動，讓泰國電競市場及玩家看到台灣最具創新價值的電競設備，對台灣品牌產品建立起優質創新的好印象，

此外，童振源更提到，總冠軍隊伍更可取得11月赴台灣參加總決賽的入門票，與來自馬來西亞、印度、菲律賓與台灣的電競好手進行友誼賽，屆時精彩賽況將透過網路直播，預計將可大量曝光台灣高端電競品牌設備。

▼經濟部國際貿易局與外貿協會為推廣台灣資通訊產業高附加價值的電競產品，近年在新南向市場藉由舉辦電競比賽。（圖／貿協提供）