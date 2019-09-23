　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

網友結婚了！「射手O型男」10年超完美成長　妻：不小心撿到好男人

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲情侶,夫妻,浪漫,甜蜜,戀愛,愛情,感情。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲原PO說，「雖然你很木頭，也從未說過好聽情話，但你總是搶著做家事。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

記者陳俊宏／綜合報導

「覺得一定是上輩子修來的福，讓我遇見所謂好男人…」一名人妻分享射手座O型的好老公，「不小心撿到了好男人，好男人是真的存在的。」不少人也大讚射手男很棒，「射手座真的是隱藏版的好男人，星座上一直沒上排行榜。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團說，老公不菸不酒、不搞失蹤也不晚歸，去哪裡總是主動報備，如果出門後告知，回來也會告知，「比我漂亮的女人，也從來不會多看一眼，吵架冷戰總是不超過2、3天。」

請繼續往下閱讀...

原PO指出，「就算是我的錯最多也包容我，把錯誤往自己身上攬；我們從最危險的虛擬世界認識、交往到結婚，這整整10年的歲月，很謝謝你。感謝你眼裡只有一個不漂亮、不完美、矮矮肥肥的我，感謝你總是主動認識我身邊的所有親朋好友，打好關係。甚至我只是想吃個壽司排隊3小時，你也陪我等。」

▼原PO表示，「陪著你成長，是我選擇陪在你身邊的最大動力。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「雖然你很木頭，也從未說過好聽情話」，原PO表示，「但你總是搶著做家事、洗衣服，不喜歡的事情也說喜歡。我想學開車幫你分擔，出遊的時候怕你疲倦。你卻總是說不用學，只要我想去哪裡，你都會載著我去。」

原PO說，而這10年裡，「吵最兇大聲吼我的時候，卻只有僅僅兩次。陪著你成長，是我選擇陪在你身邊的最大動力。不小心撿到了好男人，好男人是真的存在的，射手座O型男人意外吧。」

對此，有網友留言，「真好，我也想遇到好的男生」；原PO回，「會的，我也是經歷3次失敗才有現在。」其他人表示，「文章裡寫的，我老公也都有，但結婚後還是不免為了經濟吵架，妳真幸運」、「我老公也射手捏！！但忘記是不是O型。可是文章裡寫的有些也有，到現在10年，大聲吵架好像也不多次。」

不少人大讚射手男，「射手男真的很寵女友」、「射手男只要真正愛上會這樣，我曾經遇過兩個射手。」也有人說，「我偶然在路上撿到那位金牛座O型先生，她真的也把我寵成公主，好男人不是沒有啊。」

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
蔡依林求歌單…粉絲點唱周杰倫《說好不哭》　她神回應網讚爆！
19歲辣妹水滴側乳炸出外套！倒立劈「一字馬」…網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

體恤尪上夜班！妻每天煮「大份量消夜」被嫌棄狂吼...氣炸：以後叫女兒單身

「有錢爽爽吹，沒錢忍受酷熱」　教團批政府沒統一裝中小學冷氣

網友結婚了！「射手O型男」10年超完美成長　妻：不小心撿到好男人

賀！高品質挑戰頂級香草生產國　台灣本土「黑金」產值上看1.5億

外送忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生慾大爆發」被讚翻　網秒學超警世一課

「自己吃壽喜燒很怪？」台北妹：一直被隔壁桌看　過來人：約人很麻煩

來台30年還叫「新」住民嗎？社造會議盼破除族群命名刻板印象

超商買茶葉蛋！剝開蹦出「限定版濃縮出奇蛋」失望透：要靠運氣買

影／坐高鐵博愛座被長者嗆「月經來不需要吧」　新竹OL起身：走回公司默默落淚

周三起水氣增多降雨熱區出爐　彭啟明：10月颱風易有共伴效應別掉以輕心

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

體恤尪上夜班！妻每天煮「大份量消夜」被嫌棄狂吼...氣炸：以後叫女兒單身

「有錢爽爽吹，沒錢忍受酷熱」　教團批政府沒統一裝中小學冷氣

網友結婚了！「射手O型男」10年超完美成長　妻：不小心撿到好男人

賀！高品質挑戰頂級香草生產國　台灣本土「黑金」產值上看1.5億

外送忘要餐具！情侶搭區間餓壞「求生慾大爆發」被讚翻　網秒學超警世一課

「自己吃壽喜燒很怪？」台北妹：一直被隔壁桌看　過來人：約人很麻煩

來台30年還叫「新」住民嗎？社造會議盼破除族群命名刻板印象

超商買茶葉蛋！剝開蹦出「限定版濃縮出奇蛋」失望透：要靠運氣買

影／坐高鐵博愛座被長者嗆「月經來不需要吧」　新竹OL起身：走回公司默默落淚

周三起水氣增多降雨熱區出爐　彭啟明：10月颱風易有共伴效應別掉以輕心

Taiwan can help！　澳洲發聲相挺：台灣能協助提升全球醫衞安全

正妹醉趴...睡醒驚見「全身光溜溜」氣吼：對我幹嘛　他裝無辜：以為妳想要

歐元換起來！歐元匯價創27個月以來新低　換新台幣5萬多賺2張凡爾賽宮雙日票

爆韓國瑜花天酒地挨告　賴坤成對號入座「大概我是韓黑集團首腦」

環快驚魂！向左換車道與直行車碰撞　瞬間翻覆「四輪朝天」

西濱鳳鼻隧道車禍！聯結車、貨車、2小客車撞成一團　1駕駛不治

2020手帳展開跑　台灣設計師款夯過日韓品牌吸引鐵粉收藏

午餐吃三明治！蒙田幼兒園168名幼童「集體腹瀉」...醫院一片淒厲哭聲

亞契王子首次海外行！這次沒搭私人專機　哈利：南非是我第2個家

預立醫療「隨傳隨到」才合格？醫打臉消基會：簽生死狀能急？

生活熱門新聞

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞12..

45年建弘書局熄燈！店員哽咽鞠..

夾鏈袋裝72元！媽衝超商道謝…..

坐高鐵博愛座被長者嗆「很年輕啊..

泡麵免熱水吃法！網：味道更香更..

中壢鹹酥雞開箱餓炸！內行大推「..

每月收租千萬　土豪哥：人生on..

小資女月薪僅30K　拚10年存..

「怎滿街外送？」　他點出23K..

周三起水氣增多　彭啟明：10月..

2歲女狂衝…貨車下秒要撞上！虎..

士林水果攤又坑殺！一袋賣108..

「男生狂領錢」情侶ATM前對話..

外送員全身濕「寧不穿雨衣」網心..

更多熱門

相關新聞

請吃大餐男友不是我　心碎男怒控詐欺

48歲張姓男子在臉書結識61歲的何姓女子，張男花了近3千元請對方吃高檔餐廳、看電影，還親送愛心早餐，沒想到4天後卻發現何女臉書上的感情狀態竟與其他男子「穩定交往中」，自己還被對方封鎖，張男氣得告對方詐欺。

IT大臣官網壞數月　日人羨慕台灣

辣媽坐車3.5hrs約會　被嫌太胖丟包

內行才知道！網傳「始祖級薯餅」隱藏吃法

包龍星直播悄重開　網轟：無可救藥

關鍵字：

射手座戀愛公社網友

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞1200元罰單

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面