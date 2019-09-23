網友結婚了！「射手O型男」10年超完美成長　妻：不小心撿到好男人

▲原PO說，「雖然你很木頭，也從未說過好聽情話，但你總是搶著做家事。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫PEXELS）

記者陳俊宏／綜合報導

「覺得一定是上輩子修來的福，讓我遇見所謂好男人…」一名人妻分享射手座O型的好老公，「不小心撿到了好男人，好男人是真的存在的。」不少人也大讚射手男很棒，「射手座真的是隱藏版的好男人，星座上一直沒上排行榜。」

原PO近日在「戀愛公社」臉書社團說，老公不菸不酒、不搞失蹤也不晚歸，去哪裡總是主動報備，如果出門後告知，回來也會告知，「比我漂亮的女人，也從來不會多看一眼，吵架冷戰總是不超過2、3天。」

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原PO指出，「就算是我的錯最多也包容我，把錯誤往自己身上攬；我們從最危險的虛擬世界認識、交往到結婚，這整整10年的歲月，很謝謝你。感謝你眼裡只有一個不漂亮、不完美、矮矮肥肥的我，感謝你總是主動認識我身邊的所有親朋好友，打好關係。甚至我只是想吃個壽司排隊3小時，你也陪我等。」

▼原PO表示，「陪著你成長，是我選擇陪在你身邊的最大動力。」（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

「雖然你很木頭，也從未說過好聽情話」，原PO表示，「但你總是搶著做家事、洗衣服，不喜歡的事情也說喜歡。我想學開車幫你分擔，出遊的時候怕你疲倦。你卻總是說不用學，只要我想去哪裡，你都會載著我去。」

原PO說，而這10年裡，「吵最兇大聲吼我的時候，卻只有僅僅兩次。陪著你成長，是我選擇陪在你身邊的最大動力。不小心撿到了好男人，好男人是真的存在的，射手座O型男人意外吧。」

對此，有網友留言，「真好，我也想遇到好的男生」；原PO回，「會的，我也是經歷3次失敗才有現在。」其他人表示，「文章裡寫的，我老公也都有，但結婚後還是不免為了經濟吵架，妳真幸運」、「我老公也射手捏！！但忘記是不是O型。可是文章裡寫的有些也有，到現在10年，大聲吵架好像也不多次。」

不少人大讚射手男，「射手男真的很寵女友」、「射手男只要真正愛上會這樣，我曾經遇過兩個射手。」也有人說，「我偶然在路上撿到那位金牛座O型先生，她真的也把我寵成公主，好男人不是沒有啊。」

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