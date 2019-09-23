陳菊缺席說明私菸案　總統府：馬時代慣例曾永權、楊進添也都不列席

▲立法院財政等聯席委員會，要求針對私菸案進行專案報告，總統府由副秘書長施克和列席。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院財政委員會23日邀請總統府秘書長陳菊，針對總統專機違法走私菸品案提出報告，不過她們請假並未出席，由府副秘書長施克和代為出席。對此，總統府表示，前總統馬英九時期，時任秘書長楊進添就兩公約、廣大興案等，以及時任秘書長曾永權就甘比亞斷交案，都曾受立院相關委員會邀請，而均依相同憲政慣例、以府函婉復不予列席。

財委會23日上午，針對7月爆發的總統專機違法走私菸品案，邀集陳菊、國安局長邱國正、法務部調查局長呂文忠、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄、交通部長林佳龍、華航董事長謝世謙等列席報告。

不過，陳菊上午並未列席，由副秘書長施克和代替出席，這讓國民黨籍召委費鴻泰相當不滿，要求施克和回覆原因，甚至要求他當場打電話給陳菊，要求等她到場；而施克和表示，依照慣例與法規，陳菊並不需要列席，且她另有既定行程，因此不出席。

對此，總統府補充說明，根據憲法增修條文第3條第2項第一款規定，對立法院負責的憲法機關是行政院而非總統府或總統幕僚。府秘書長除於立法院審查本府預算案及審查本府主管法案時列席備詢外，不應立法院之邀進行報告，以符憲法規定與憲政慣例。

總統府也指出，前總統馬英九執政時期，楊進添前秘書長就兩公約、廣大興案等事項，曾永權前秘書長就甘比亞斷交案，曾受立院相關委員會邀請，而均依相同憲政慣例、以府函婉復不予列席。

總統府強調，儘管基於憲政慣例，總統及府幕僚不必出席委員會，但基於對立法院的尊重，本府委由副秘書長施克和率政風處長至財委會向委員説明。

另外，有關特勤人員涉私菸案，總統府表示，全案已進入司法程序。依照總統府慣例，秘書長不干預軍職人員事務，總統蔡英文也已經指示國安局邱國正局長主責私菸案的行政調查懲處。

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