陸政協委員劉兆佳：中央沒設死線　無意暴力鎮壓香港

▲香港反送中活動延燒，圖為915遊行。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒3個月，大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳23日指出，大陸中央並無意圖用強大暴力鎮壓香港，他也從沒聽過有10月1日帶路國慶處理反修例運動的「死線」（最後期限），但是大陸中央也已做好一方面支持港府和警方遏止暴力，同時又在內地加大報導香港動亂侮辱國旗等情事的「兩手預備」。

劉兆佳同時也是現任大陸全國政協香港區委員，綜合港媒報導，他認為，大陸中央要秉承港人治港、高度自治原則，希望港人自己珍惜繁榮穩定和法治，自行採取措施壓抑政治鬥爭，仍然希望特區政府及警察控制局面、恢復秩序，直到國家主權安全受衝擊才會出手。他相信，香港市民慢慢會對暴力容忍程度下降，他預料抗爭行動仍會持續一段相當長時間，但暴力行為會逐步減少。

▲劉兆佳指出，大陸中央並無意圖用強大暴力鎮壓香港，圖為日前解放軍駐港部隊第22次輪換。（圖／翻攝自微博／央視軍事）

他說，大陸中央提出過，希望港人為自身利益、一國兩制延續、香港繁榮穩定，大力以言論行動反對暴力，但不等於中央希望社會出現嚴重群眾與群眾之間暴力。

於此之前，大陸國務院港澳事務辦公室領導層出現人事變動，領導層由5人增加至6人，原任港澳辦綜合司司長的向斌晉升為黨組成員。據《明報》報導，劉兆佳表示，領導層增加人手並不出奇，除應對香港動亂外，可能長遠反映中央在港澳事務更積極。

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