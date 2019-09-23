民眾黨挨批一席都選不上　柯文哲：2014有人認為我選得上嗎？

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨22日公佈首波8位立委提名名單，不過外界質疑沒有亮點，一席都選不上。對此，柯文哲23日接受媒體聯訪表示，人因有夢想而偉大，「我當年2014年出來選的時候，有人認為柯文哲會選上嗎？」他強調，理想和手段要分開，理想是台灣變更好，不是每天在講有幾席，「如果全面執政，國家更爛，那有什麼用呢？」

民眾黨22日公佈第一波立委參選人名單，分別是台北市第三選區（中山區、北松山）的何景榮、台北市第七選區（信義區、南松山）的蔡宜芳、新北市第七選區（板橋區）的吳達偉「Z9」、苗栗縣第一選區（竹南、後龍、通宵）的朱哲成、台中市第三選區（后里、神岡、大雅、潭子）的張睿倉、高雄市第五選區（三民區、苓雅區域8里）的李佳玲，還有現任台北市議員徐立信出征台北市第五選區（中正、萬華區）。

外界批評，民眾黨立委提名名單沒有亮點，一席都選不上，柯文哲則說，其實不需要在這邊回答黨的問題，有發言人會處理問題，不過不管是一日雙塔，還是2014、2018年選舉，甚至世大運，人因有夢想而偉大，「我當年2014年出來選的時候，有人認為柯文哲會選上嗎？」

被問到預計拿下幾席立委？柯文哲指出，選舉還是一個說服的過程，每天還是要認真做事，「我們常常把手段當目的，常常說要取得政權才能實現理想，後來就已經把取得政權當作至高無上的第一優先，再去合理化所有行為」。他強調，理想和手段還是要分開，理想是台灣變更好，這才是真正的目標，不是每天在講有幾席，「如果全面執政，國家更爛，那有什麼用呢？」

對於藍綠夾殺下，民眾黨恐將泡沫化，柯文哲再度強調，每天認真做事，台灣政黨政治有很大的問題，就是把手段當作目標，取得政權變成目標，再去合理化所有行為，這才是不好的。此外，柯文哲自稱不想做落跑市長，卻徵召北市議員徐立信，害他做落跑市議員，柯文哲回應「一個選區議員有8個，還是有程度上的衡量」。

至於傳出不和友好小黨組政團，因為不知道2024政黨推薦門票算誰的？柯文哲表示，「我最討厭聽說、傳聞、XX人士，把名字列出來」，合作當然會合作，但怎麼合作，不同思維有不同程度合作，從互相容忍的「共容」，再來才是到「共融」，再來才是「共榮」，不同事物有不同合作程度，都可以談。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者黃國霖攝）

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