屏東監獄13受刑人捐3.1萬　助春日鄉火警受災婦

▲屏東監獄鼎新醬油工廠受刑人捐幫助春日鄉房屋被燒毀的婦人，愛心不落人後的精神令人感動 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮分局歸崇派出所成立「部落心」團體多年，與在地善心人士一同幫助部落的弱勢族群，日前幫助春日鄉一名房屋因火災毀損的女士，經媒體披露後感動了在屏東監獄內的13名受刑人，也一起捐助善款，加入助人行列，精神令人感動。

▲鼎新醬油受刑人捐款助人的信。

經了解，集資的13名受刑人是在屏東監獄鼎新醬油工廠工作，他們在信中表示，因看到歸崇所愛心助人的報導，也期許自己可以走上人生的正途，不像以前都是一味的製造麻煩成為社會的負擔，便集資捐3萬1千元，希望自己也能對社會有所貢獻。

歸崇所所長陳啟超表示，這些受刑人的善舉，可以激勵許多曾經犯錯的人，或許他們曾經對人生不再抱有希望，但他們其實可以選擇重新面對自己的人生，並成為對社會有幫助的人；派出所接獲該筆善款，也立即轉交給該名婦人，他們一家人也非常感謝這些受刑人的幫忙。

枋寮分局長黃國源非常肯定歸崇派出所同仁成立「部落心」所做的善舉引起拋磚引玉的善果，讓屏東監獄13名受刑人看到「部落心」助人的善舉後，也想盡自己的力量去幫助他人；些受刑人的善行也將帶給社會滿滿的正能量、帶給其他受刑人反省遷善的力量，未來對其他經濟弱勢人家，也能義不容辭伸出援手，把行善的風氣傳播出去。