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聽到「收押」崩潰了　失控男掀桌砸鐵杆「拆法院」再多判3個月

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▲▼法院、訴訟示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲何男聽到自己被收押，失控掀倒應訊台。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

台北一名何姓男子因缺錢花用，1月時攔截計程車持刀搶劫王姓駕駛共計1450元，事後檢察官依法聲請收押。在台北地院開庭時，何男一聽到自己被裁定羈押，氣得當場掀壞應訊桌，失控破壞候審室內裝潢，最終何男不僅因強盜罪被判刑7年2個月，破壞法庭秩序及公務的大膽行徑也依妨害公務罪判刑3個月。

1月24日凌晨許，何男在新北市中和區攔停了由王男所駕駛的計程車，佯稱要前往景美區某處，當王男駕駛至文山區小巷時，隨即拔出水果刀，自駕駛座後方抵住王男右頸部，要脅王男交付身上財物。受到威脅的王男因心深恐懼，馬上交出現金1450元，何男則在拿到錢後，立馬下車逃離現場。

事後，警方循線順利在1家網咖店逮到何男，並將其送至北檢偵辦，經檢察官訊問後，因何男無正當工作又涉犯罪，有再犯之虞，向法院聲請收押。

1月25日開庭應訊時，何男不斷求情表示自己有小孩要養也有正當工作，希望一切能網開一面，但法官認為何男仍有羈押必要，故裁定收押。當何男聽到自己確定收押時，臉色瞬間大變，當場掀倒應訊台，導致桌上的螢幕設備損壞，在被帶回後審室後，還順勢將木地板邊條撕起，砸向旁邊的鐵杆及地板，致邊條嚴重損毀無法再使用。台北地院就何男的失控行為，依涉犯毀損公務罪將他函送法辦。

經台北地檢署調查，何男先後一強盜罪及妨害公務罪遭起訴，這2起案件在進入台北地院審理後，就強盜罪的部分，被判刑7年2個月；妨害公務的部分，雖其行為明顯藐視法治挑戰國家公權力，但因何男犯後坦承犯行、態度尚可，被判處3個月徒刑。

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