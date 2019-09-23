午餐吃三明治！蒙田幼兒園168名幼童「集體腹瀉」...醫院一片淒厲哭聲

▲蒙田國際幼兒園小朋友集體出現不適症狀。（圖／翻攝自微博「@想個清新脫俗的網名好難」）

記者洪珮瑄／綜合報導

廣東省東莞市的「蒙田國際幼兒園」22日被網友爆料「食物中毒」，導致168名孩童集體出現腹瀉、嘔吐等症狀，甚至還有幾名孩子嚴重到口吐白沫。據悉，當天午餐是三明治，孩子們完食後相繼感到不適並送醫，目前仍有70名幼童留院觀察中。

微博用戶「@想個清新脫俗的網名好難」22日指出，蒙田幼兒園的小朋友21日出現集體腹痛、腹瀉、嘔吐、高燒等不適症狀，他們皆因吃了學校的午點三明治引起，因此被懷疑是食物中毒所導致。

據悉，當天附近醫院幾乎全是小朋友，院裡充滿小朋友淒厲的哭聲。文中提到，「龍崗、鳳崗兩地醫院21日晚間已被住滿，醫院、園方、疾控中心無一結論證明是何種細菌感染或者中毒，很多孩子病情若再加重、肚子痛更嚴重，嘔吐出來的只有清水和白色泡沫！」

▲該幼兒園幾名小朋友仍住院觀察中。

對此，東莞市衛生健康局事後指出，鳳崗鎮疾控中心21日收到該鎮蒙田幼稚園報告表示，有家長陸續反映孩子出現不適，疑似食物中毒。當中有48名幼童於東莞醫院就醫、44名須住院；另外，還有120名就到深圳醫院治療、26人須住院。

▲東莞市衛生健康局目前正在釐清真相。

東莞市疾控中心調查認為，該案是一起疑似食源性疾病暴發事件，可能的致病因子為沙門氏菌，可疑食物有待進一步調查確認。東莞市衛生健康局強調，會儘快查明事件真相，並立即對全市學校幼兒園、食堂，以及相關企業部門進行食品安全和工作人員健康整頓。

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