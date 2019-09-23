連千毅微電影演老大勸小弟「賣舞弄」　對照自己「神預測」：收押禁見

地方中心／高雄報導

直播網紅連千毅在高雄引發「直播主之亂」，21日遭逮捕，稍早被法官收押禁見，但其實很早之前，連千毅曾拍過一部微電影，劇情當中他飾演一名勸小弟不要搞事的老大，短短的2分鐘畫面當中的對白，對照現在自己的慘況，讓網友說「會講不會做」、「自己講攏謀咧聽」。

▲連千毅曾經在微電影當中飾演黑幫老大，勸小弟「賣舞弄」 。（圖／翻攝連千毅臉書）

劇情中的連千毅看起來還有些青澀，拍攝時間應該是還未成名之前，不過端坐在「住家」場景的客廳中，還頗有幾分氣勢，而且穿著西裝的他，領口還有一顆疑似幫派的徽章，戲中的連千毅一開口就表示自己剛回來：「少年仔是這樣啦！我跟你講一個很大的重點，做兄弟這條路非人人想走，也非人人可走，要想清楚，整天在那邊舞弄，那些都不是重點，有經濟才有一切，好好賺錢」。

▲連千毅曾經在微電影當中飾演黑幫老大，勸小弟「賣舞弄」 。（圖／翻攝連千毅臉書）

就看到飾演小弟的兩個人，眼睛盯著連千毅，專心聽著他說：「現主時，眼前要跟到一個好的老闆和兄哥才有未來，整天在那邊成群結黨，飆車、舞弄、開槍，整天弄一些沒賺錢，對你沒有幫助，要聽兄哥跟你講的，兄哥教的要會，罵你、念你都是為你好，這些東西是外面學不來」。

講到這邊小弟接話：「我現在什麼都有了，但是一切都是假的」。連千毅接著說：「外面現在，九成的兄弟只有利益沒有義氣，現在你以為都跟你很麻吉，你舞弄下去就收押禁見就好了，你看有幾個真心會拿菜去看你，寄百貨、寄零用錢，我沒有吹牛，人世間最難修練的兩個地方，一個是監獄、第二是酒店，進去之後你就知道誰對你真心，誰對你是假的」。

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