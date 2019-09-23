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報導反送中遭禁錮毆打…《環時》記者付國豪獲頒44萬「最高獎」獎金

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▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲付國豪遭示威者毆打後受傷送醫。（圖／路透社）

記者朱世凱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》記者付國豪上（8）月13日，在報導香港國際機場的反送中集會時，被示威者捆綁在行李車上毆打，導致頭部及身體受傷。據悉，有許多人涉嫌非法禁錮、襲擊付國豪被控訴；環時總編胡錫進則在微博表示，付國豪因為此事獲頒10萬人民幣（約新台幣44萬元）獎金，希望這筆錢給他帶來好運。

▼環時總編胡錫進（最右）在微博上表揚付國豪（中）。（圖／翻攝自胡錫進微博，下同）

▲▼環時總編胡錫進在微博上表揚付國豪。（圖／翻攝自胡錫進微博）

當時不少外媒報導，付國豪遭示威者綑綁毆打後曾大叫，「我支持香港警察，你們可以打我了。」獲得大陸網友支持並且轉傳。胡錫進22日晚間7點50分在自己的微博上發文稱，「今天環球時報召開香港報導表彰會，付國豪和其他在香港報導中表現突出的同志受到了獎勵。其中付國豪獲得了10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的最高獎。」

他還調侃說，「付國豪就職於環球網，收入一直不高，租房住，屬於典型『北漂』。大家在會上開玩笑說，希望這10萬元獎金給他帶來好運氣，最終他能在北京買上房，娶上媳婦（老婆）。」

▲▼環時總編胡錫進在微博上表揚付國豪。（圖／翻攝自胡錫進微博）

付國豪傳出被毆事件時，胡錫進曾發聲明指出，「我們看到，他被暴徒綁住手腳的時候說『我支持香港員警，你們可以打我了』，這句話錚錚鐵骨，環球網編輯部，用這句話，嚴厲警告侵犯人權的香港暴徒：毆打記者，算什麼新聞自由！毆打記者，算什麼和平示威！毆打記者，算什麼狗屁男人！這世上沒有任何言辭，可以形容我們此刻的憤怒！」

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