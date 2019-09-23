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前大法官背書也沒用！前教授王隆昌貪汙案定讞再審遭駁

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▲▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲前大法官許玉秀（左）為王隆昌（麥克風者）聲援背書，但仍不被最高法院接受，駁回再審聲請。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北科技大學前教授王隆昌，因臨時遞補受聘為南港展覽館工程案評委，結果法院僅因汙點證人的供詞，就以貪汙罪將王隆昌判刑7年8月定讞。王隆昌出獄後公開喊冤並提出再審，前大法官許玉秀也出面為他背書，但最高法院審理後，認為再審無理由，23日駁回再審確定。

王隆昌於2003年任職台北科技大學土木與防災研究所教授，臨時遞補受聘為南港展覽館工程案17位評審委員之1，參與1次評選建造南港展覽館廠商的會議，2004年最終評委決議由力拓營造公司得標。但特偵組調查後，認定力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，也向王隆昌等7名評委行賄，因此檢方對王隆昌提起公訴。而即便檢方沒有查扣到帳冊、沒有監聽譯文，但法院僅憑汙點證人後的供詞，將王判刑7年8月定讞。王隆昌2013年9月入獄，服刑4年半後，去年獲得假釋出獄。

王隆昌認為自己飽受冤屈，今年初在前大法官許玉秀等人的陪同下，到最高檢察署請求檢察總長提出非常上訴。他表示，「我的清譽比我的生命還重要！」「我唯一犯的錯就是我相信司法、我相信檢察官」「如果沒有給我一個真相，我死不瞑目！死不瞑目！」另外陪同到場的許玉秀也說，本案漏洞百出，幾乎就是檢察官主導汙點證人的供詞，「這不是教唆偽證嗎？」許玉秀更說，人民對司法沒信心，許多法官檢察官都覺得自己受了委屈，「他們跟王教授沒有兩樣，都是被冤枉的被告，我希望他們在面對這樣的情形，能有多一點的同理心。」

除了非常上訴外，王隆昌也向高等法院聲請再審，他提出汙點證人於2008年向檢方翻供的證詞，說明他確實遭到冤枉，要求重啟再審。但高院認為，法律上聲請再審的證據，必須是「判決確定前已存在、而未及調查斟酌」的證據；但王隆昌提出的翻供證詞，是早在2010年高等法院審理時，就已經知道且提出，但高院認為沒有調查必要，所以不採用的證據。因此王隆昌這次提出的再審證據，高院認為不符規定，裁定駁回。王隆昌向最高法院抗告，最高法院23日駁回確定。

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