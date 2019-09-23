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他畢業於耶魯大學+曾任職華爾街　一個「轉捩點」現淪為流浪漢

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實習記者賴韻如／綜合報導

美國52歲普萊森特（Shawn Pleasants）擁有一份亮眼履歷，他高中曾擔任畢業致辭的代表，畢業於耶魯大學經濟學系，曾在華爾街銀行任職，更是小型企業的創業家。但10年前普萊森特的一些「失誤」，導致他無家可歸，如今只是一個在洛杉磯韓國城一塊小防水布下生活的流浪漢。

據CNN報導，普萊森特表示，曾經有人告訴他，「像你這麼聰明又能幹的人，不應該淪落到這種下場。」普萊森特認為，「我想說，有任何人應該住在這裡嗎？如果不是我，那又是誰？」他表示，應該對自己的選擇負責，以前做的所有決定，造就了現在的自己。

普萊森特現在是洛杉磯6萬名遊民中的其中一人，據洛杉磯遊民統計數據顯示，近年來遊民的情況不斷惡化，2018至2019年間，該縣遊民人數增加了12%，全市則增加了16%。

乞討,貧窮,流浪漢,街友 （圖／達志／示意圖）

▲洛杉磯遊民問題嚴重。（圖／達志／示意圖）

普萊森特的弟弟邁克爾（Michael）表示，他和哥哥兩人出生於美國德州聖安東尼奧市，從小就生活在充滿愛的家庭裡，且哥哥在學校表現一直都相當出色，「我們的母親是一名老師，父親則是在空軍服役。」邁克爾說，哥哥出生時就具有殘疾，童年時期都必須在腿上裝著支架才能行走，醫生也曾經開玩笑，說哥哥一輩子都無法參加馬拉松比賽。但他表示，「哥哥其實已經參加好幾次了，且在身體狀況就一直都處於最佳狀態。」

普萊森特畢業於耶魯大學經濟學系，於在學期間獲得多項獎學金，畢業後曾在華爾街工作了幾年，也在摩根士丹利（Morgan Stanley）工作過，後來來到了加州，為了實現好萊塢的夢想，普萊森特與合夥人一同創立了一間攝影和電影製作公司。邁克爾表示，當時為1990年代中期，DVD行業迅速發展，公司在「成人電影」上賺了一大筆錢，最後普萊森特更在洛杉磯買了一套大房子。

年輕人,貧窮（圖／視覺中國CFP）

▲普萊森特曾為電影公司創業家。（圖／視覺中國CFP）

大約10年前，普萊森特與他的合夥人發生爭執，收入也瞬間歸零，普萊森特說，「等到把一切問題都解決時，已經沒有生意了。不幸的是，在同一個時間，普萊森特的母親因為癌症去世，當時他陷入了極度低潮，身心受倒很大的打擊，普萊森特連車也賣掉，最後流落於韓國城的街頭。

然而，像該當地許多流浪漢一樣，「毒品」是大家生活中的一部分，普萊森特說，他在無家可歸前就開始服用毒品，所以堅持這並不是導致他成為流浪漢的原因。邁克爾表示，哥哥會染上毒癮，是來自於當時背部的傷口，原本只是單純的服用止痛藥，但是最後止痛藥變得太貴又太難買，所以才會開始選擇其他藥物來緩解疼痛。

▲▼52歲男10年前「轉捩點」現淪為流浪漢。（圖／翻攝自YouTube／ABC7）

▲普萊森特現淪為流浪漢。（圖／翻攝自YouTube／ABC7）

普萊森特擁有一台筆記型電腦以及一支手機，因為根據歐巴馬時期，這些服務都是免費的。他表示，自己喜歡在圖書館待上一整天，透過上網來了解何時何地會有免費的參時可以領取，「有可能是教堂、餐廳、倉庫，你需要熟記這些時間表。」

邁克爾表示，家人們曾試圖幫助他，希望他能搬回聖安東尼奧，與86歲的父親同住，但普萊森特表示，「我不希望再讓另一位家庭成員失望，我跌進去了，就必須自己爬起來。」他說，自己畢業於耶魯大學，曾經擁有一套房子，並過著舒適的生活，這件事不足以讓人感到震驚，普萊森特指著一處帳篷營地說，「你會發現這裡有音樂家，攝影師，有著各式各樣的人們。」

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