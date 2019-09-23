體恤尪上夜班！妻每天煮「大份量消夜」被嫌棄狂吼...氣炸：以後叫女兒單身

▲人妻天天煮熱騰騰的消夜給先生吃，卻被嫌棄 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

如果先生也能反過來體諒太太的用心，結局就會不一樣了。一名女網友表示自己天天幫先生煮消夜，卻被嫌棄份量太多，隨後還被大聲斥責，讓她心很累，甚至要女兒以後保持單身不要嫁人，以免像她一樣受委屈。網友們見狀後則是安慰表示「給他吃泡麵吧」、「辛苦了」。

「不靠北一下豬隊友，會憋到內傷。」一名人妻日前在臉書「爆怨公社」中哭訴，她表示自己體恤先生上小夜班，讓他回家後有熱飯可以吃，因此每天都親自下廚，且有時候老公吃得多，所以她準備的份量也比較大。

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然而某日婆婆看見後，就勸她別煮這麼多，因為先生也無法全部吃完，這時先生也在旁邊附和「對啊！我根本吃不了這麼多。」這也讓辛苦為先生著想的原PO心裡不太舒服，雖然沒有吭聲，但臉色也不太好看；沒想到老公吃到一半也開始不爽，甚至站起來吼她兩句，連婆婆都嚇到。

原PO委屈表示，自己要帶嬰兒還要買菜煮菜，居然還被這樣吼，滿腹辛酸讓她直呼「我真的搞不懂，是我對你太好是嗎？我到底為什麼要嫁人啊？」她一氣之下還表示，以後絕對要勸女兒「單身才是王道」，不要結婚受委屈。

▲原PO婚後受到委屈，想要叫女兒以後單身。示意圖，非本文當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

抱怨文一出，許多網友們紛紛心疼安慰，「叫他自己叫外送啦」、「有得吃就要感恩了齁」、「以後從此不開消夜場」、「男人下班累，女人照顧小孩就不累嗎 」、「讓他吃一陣子泡麵試試看」、「菜色很豐富欸，不要煮了，餓死他」。

此外還有一名單親爸爸跳出來表示，自己曾全天帶孩子過，泡奶煮飯都自己來，整天下來真的超累，「老爺們上班雖然累，也請體諒自己的夫人啊！不然你們互換幾天，體驗一下。」

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