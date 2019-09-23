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教師族打造退休鐵飯碗！「醫療+失能+年金險」3大保障重點整理曝光

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▲老師，學生，課程，教學，上課，教導。（圖／pakutaso）

▲老師們平常努力教學，同時也要計畫未來的退休生活。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

教師節即將來臨，不少景點推出優惠活動讓教師們好好放鬆，但面對未來的退休生活，老師們到底該如何準備資金才能維持住生活品質，也是必須思考的課題之一。保險業者建議，教師族群可及早透過醫療、失能保障及年金險，為自己安排退休後可能的醫療照護費用及生活費用等，逐步為自己打造「退休鐵飯碗」。

隨著退休金制度的改變，教師們也必須要規劃好自己的保障及財務目標，才能有效降低退休後的不確定性。全球人壽建議，可以從退休後面臨的「老、病、失能」等問題進行保障的規劃。首先以「病、失能」的保障為優先，教師可透過失能扶助險及實支實付醫療險獲得保障；其次，才是「老」的退休金規劃，就可考慮規劃年金險。

全球人壽表示，在醫療保障方面，應檢視是否已經投保「實支實付醫療險」以及保障額度是否足夠。如果發現已投保的保障額度不足，可以透過保額調整的方式或再投保第二張實支實付醫療險，投保第二張實支實付醫療險前，須先確認保險公司是否接受副本理賠。

此外，全球人壽提醒，大部分一年期的實支實付醫療險都只保障至75歲，面對高齡社會的趨勢，建議教師們可以透過投保終身醫療險的規劃，趁早補足高齡醫療保障缺口。高齡醫療保障規劃至少應包含住院醫療日額、住院雜費及手術醫療費，以維持高齡時期的醫療品質。

▲受傷，保險，理賠，賠償，失能，傷害，意外。（圖／pixabay）

▲人人面對「老、病、失能」等問題，必須要提早做好規劃。（圖／pixabay）

在長期照顧方面，全球人壽認為，教師應檢視是否已經備妥在不幸失能後需要被長期照顧時的保障。在保障的規劃上，可以先投保失能扶助險，而且月給付的保額至少要能夠彌補看護費及日常生活用品費，以補足失能後所產生的風險缺口。

而在退休金方面，全球人壽表示，教師族跟上班族一樣也要為退休金做準備。首先，準備退休金的兩大原則，一是趁早準備，透過時間來減輕準備退休金的負擔，二是堅持有紀律地持續累積。

然而，累積退休金的同時，許多教師們可能同時肩負著家庭經濟重任。全球人壽建議，可以參考具有未來可轉入投保即期年金險的「利變增額壽險」。老師們透過投保「利變增額壽險」，退休前可作為家庭保障，退休時再善用其可轉年金權利，選擇將其轉入投保即期年金險，作為退休金源，享年金年年領、終身領，降低退休金政策不確定性帶來的衝擊與影響，維持退休後的生活品質。

全球人壽表示，退休後不論想追求什麼夢想，都要有經濟作後盾。退休的生活品質可從「身、心、靈、錢」四大面向規劃，生理與心理都要保持健康。因此唯有同時擁有醫療、照護及穩定金流的保障，預先為自己打造「退休鐵飯碗」，才能輕鬆享受退休生活。

▲全球人壽建議「教師族群」3大保障打造退休鐵飯碗。。（圖／記者楊絡懸製表）

▲全球人壽建議「教師族群」3大保障打造退休鐵飯碗。（圖／記者楊絡懸製表）

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