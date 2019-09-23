　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲狗勾，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

▲狗狗出門在外很有可能發生危險，因此要先選擇醫療意外險。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

越來越多台灣民眾認養寵物「毛小孩」陪伴，不過，寵物沒有全民健保給付，一旦遇到高昂的寵物醫療費用，往往讓飼主們傷透腦筋。為此，東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」獨家專案，涵蓋7大保障，其中，「理賠次數無上限」最具特色，除了醫療費無自負額，另外還保障「寵物重新取得」及「旅遊行程取消」等相關費用。

「東森華南寵物險」共有7大保障，包括「寵物醫療費用」、「侵權責任」、「協尋廣告費用」、「寄宿日額費用」、「喪葬費用」、「寵物重新取得費用」及「旅遊行程取消費用」等，保障範圍多元，民眾可以依實際需求選擇4種方案，擁有寵物門診、住院、手術等3大醫療保障及不同項目的費用額度，其中，各項費用保險金額、保險期間內最高累積賠償限額為「實支實付」，無次數與自負額限制，寵物診療的相關檢查費用也可以申請理賠。

值得一提的是，這張保單也有設計「寵物重新取得」的保障。也就是呼應政府政策，鼓勵民眾認養取代購買，如果原投保寵物於保障期間內往生，民眾計畫重新認養新的寵物，所產生的費用也可透過此保單補償，認養補償包括植入晶片、寵物登記、診療、美容、清潔、體檢、預防注射、結紮、預防性治療或除蟲等費用。

不過，「重新取得」也有一些小限制，保險金申請僅限完成晶片植入、寵物登記者為限，另外像是原本投保為貓咪，民眾新取得的寵物也必須是貓咪，不能為狗狗，反之亦然，也就是說，寵物必須為原有的物種，但不限定品種；而新領養的寵物也需要投保另外一份新的保單，寵物投保年齡限制為必須滿8週且未滿10歲6個月。

▲貓咪，貓，寵物，毛小孩，喵咪，喵星人。（圖／pakutaso）

▲所有飼主都希望，毛小孩能健康平安。（圖／pakutaso）

▲東森華南寵物險專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

另外，此張保單也針對飼主設計「旅遊行程取消費用」，如果飼主正在國外旅行、或將於7天內旅遊，狗狗貓咪卻因疾病、意外傷害或死亡，導致旅遊行程預訂卻無法取消退款，如機票、船票、交通費用、住宿費、簽證費、預訂旅遊行程等費用，飼主可以根據保單內容申請最高5000元的理賠金。

「這次推出的寵物保險，就特別加強飼主的保障。」華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，多數寵物保單僅針對寵物的保障，但實際上，當毛小孩生病或遭受意外傷害，飼主也會連帶影響，因此設計出市面上較少見到的首張醫療理賠次數無上限保單、「寵物重新取得」及「旅遊行程取消」保障內容，也分開計算貓咪與狗狗的保費。

「東森華南寵物險」提供寵物侵權責任險，最高賠償限額為200萬元，讓飼主轉嫁寵物出門在外可能引起的賠償責任，不過投保資格也有品種限制，像比特犬、鬥牛犬、獒犬等攻擊性較高的犬種就暫不接受投保，僅能選擇「不承保侵權責任」的方案，讓這些犬隻享有醫療保障等相關內容。

▲「東森華南寵物險」產品內容。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」產品內容，總共有4大方案，民眾可以根據寵物需求選擇適當的內容。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」產品內容。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」投保須知。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）

ET快訊
連千毅背後超硬老大曝光！前議員胞兄　從角頭轉型企業人士
蔡英文「學歷證明」曝光！14張文件圖、論文原稿一次看
大仁哥Round 1勝死對頭連千毅！法官裁定35萬元交保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

專訪／華南產險總經理凃志佶：獨家寵物險提供7大保障　與東森合作創雙贏　

全世界每3秒「多1名失智症患者」！安聯人壽：台灣平均每40分鐘就新增1名

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

南山人壽勞資爭議吵不停　金管會出手保險業承攬、僱傭認定有新規

卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」　和泰產險首度獲專業團隊

保險公司尋找「幽靈保戶」　近80億保險金找到主人了！

教師族打造退休鐵飯碗！「醫療+失能+年金險」3大保障重點整理曝光

遺產E劇場／配偶身亡留下大筆遺產　可運用「剩餘財產分配請求權」節稅

尹衍樑36歲兒子尹崇堯接南山人壽代理董座　金管會10月要「面試」資格

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

921時才9歲！一家六口剩他獨活　截肢男童20年後現況曝光

45年建弘書局熄燈日業績破百萬 資深店員不捨哽咽...攜手鞠躬道別

專訪／華南產險總經理凃志佶：獨家寵物險提供7大保障　與東森合作創雙贏　

全世界每3秒「多1名失智症患者」！安聯人壽：台灣平均每40分鐘就新增1名

寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

南山人壽勞資爭議吵不停　金管會出手保險業承攬、僱傭認定有新規

卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」　和泰產險首度獲專業團隊

保險公司尋找「幽靈保戶」　近80億保險金找到主人了！

教師族打造退休鐵飯碗！「醫療+失能+年金險」3大保障重點整理曝光

遺產E劇場／配偶身亡留下大筆遺產　可運用「剩餘財產分配請求權」節稅

尹衍樑36歲兒子尹崇堯接南山人壽代理董座　金管會10月要「面試」資格

「大仁哥」家屬守在庭外！裁定完10分鐘後　妹妹火速捧35萬現金辦交保

影／中職／兄弟又輸在出棒關鍵判決　聯盟賽後檢討

喝醉叫車回家！「20km」路程200元有找...他下車一看餘額嚇歪報警

彭政閔跨刀代言福斯商旅Caddy Maxi　限量88台再送恰恰簽名球衣

2歲Romeo暴風抽高！「超越173CM周杰倫臀部」全身照曝光

「廢物」、「去死」三字經罵妻15年不曾停　妻果斷休夫法官判准

中職／彭政閔引退賽專屬紀念比賽球　推出第2波紀念商品　

Hani以本名拍電影出道！「沒公司支援」幕後工作全自己來…網讚：安喜延加油

懸崖瀑布、自然荒野探險　泰國新增5座自然國家公園

奇美醫傷口照護中心門診成立　各類傷口一站搞定！

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

保險熱門新聞

遺產E劇場／配偶身亡留下大筆遺..

iPhone 11手機保險「當..

尋找幽靈保戶！80億保險金找到..

尹衍樑用錯杜英宗　急換兒子尹崇..

尹衍樑兒子接南山代理董座　金管..

小額終老險超夯到底誰最需要？

南山條款　保險業承攬、僱傭認定..

「醫療+失能+年金」3大保障打..

寵物保險首推「醫療不限理賠次數..

南山人壽工會：公司決策錯誤、金..

一張表看懂22家壽險申訴率排行

一張表懂車禍調解官要看的單據

iPhone維修好貴　螢幕救星..

誇張！南山人壽系統錯在哪都不知

更多熱門

相關新聞

南山條款　保險業承攬、僱傭認定有新規

南山人壽的勞資糾紛已經多年，業務員的承攬、僱傭問題長期未解，金管會主委顧立雄今（23）日表示，工會已有訂出相關特徵，不只是南山人壽，未來所有保險公司都要按照此標準進行管理。

卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」

尋找幽靈保戶！80億保險金找到主人了

理財作家賣香港保單　違反《保險法》起訴

收編貓1年才帶回家　媽一看笑了

關鍵字：

東森華南寵物險東森保代華南產險毛小孩寵物險寵物醫療保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

人妻喜知懷孕要打營養針卻被墮胎

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

反骨「正妹經紀人」結婚穿超兇！

19歲雪球妹爆紅！劈「一字馬」秀長腿

粉絲點唱周董《說好不哭》蔡依林神回

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

歐陽妮妮沖繩脫了…倒C臀型全露！

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面