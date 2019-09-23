寵物保險首推「醫療不限理賠次數」！飼主免自負額　也補償毛小孩新認養費用

▲狗狗出門在外很有可能發生危險，因此要先選擇醫療意外險。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

越來越多台灣民眾認養寵物「毛小孩」陪伴，不過，寵物沒有全民健保給付，一旦遇到高昂的寵物醫療費用，往往讓飼主們傷透腦筋。為此，東森保代與華南產險合作推出「東森華南寵物險」獨家專案，涵蓋7大保障，其中，「理賠次數無上限」最具特色，除了醫療費無自負額，另外還保障「寵物重新取得」及「旅遊行程取消」等相關費用。

「東森華南寵物險」共有7大保障，包括「寵物醫療費用」、「侵權責任」、「協尋廣告費用」、「寄宿日額費用」、「喪葬費用」、「寵物重新取得費用」及「旅遊行程取消費用」等，保障範圍多元，民眾可以依實際需求選擇4種方案，擁有寵物門診、住院、手術等3大醫療保障及不同項目的費用額度，其中，各項費用保險金額、保險期間內最高累積賠償限額為「實支實付」，無次數與自負額限制，寵物診療的相關檢查費用也可以申請理賠。

值得一提的是，這張保單也有設計「寵物重新取得」的保障。也就是呼應政府政策，鼓勵民眾認養取代購買，如果原投保寵物於保障期間內往生，民眾計畫重新認養新的寵物，所產生的費用也可透過此保單補償，認養補償包括植入晶片、寵物登記、診療、美容、清潔、體檢、預防注射、結紮、預防性治療或除蟲等費用。

不過，「重新取得」也有一些小限制，保險金申請僅限完成晶片植入、寵物登記者為限，另外像是原本投保為貓咪，民眾新取得的寵物也必須是貓咪，不能為狗狗，反之亦然，也就是說，寵物必須為原有的物種，但不限定品種；而新領養的寵物也需要投保另外一份新的保單，寵物投保年齡限制為必須滿8週且未滿10歲6個月。

▲所有飼主都希望，毛小孩能健康平安。（圖／pakutaso）

▲華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

另外，此張保單也針對飼主設計「旅遊行程取消費用」，如果飼主正在國外旅行、或將於7天內旅遊，狗狗貓咪卻因疾病、意外傷害或死亡，導致旅遊行程預訂卻無法取消退款，如機票、船票、交通費用、住宿費、簽證費、預訂旅遊行程等費用，飼主可以根據保單內容申請最高5000元的理賠金。

「這次推出的寵物保險，就特別加強飼主的保障。」華南產險總經理凃志佶接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，多數寵物保單僅針對寵物的保障，但實際上，當毛小孩生病或遭受意外傷害，飼主也會連帶影響，因此設計出市面上較少見到的首張醫療理賠次數無上限保單、「寵物重新取得」及「旅遊行程取消」保障內容，也分開計算貓咪與狗狗的保費。

「東森華南寵物險」提供寵物侵權責任險，最高賠償限額為200萬元，讓飼主轉嫁寵物出門在外可能引起的賠償責任，不過投保資格也有品種限制，像比特犬、鬥牛犬、獒犬等攻擊性較高的犬種就暫不接受投保，僅能選擇「不承保侵權責任」的方案，讓這些犬隻享有醫療保障等相關內容。

▲「東森華南寵物險」產品內容，總共有4大方案，民眾可以根據寵物需求選擇適當的內容。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）

▲「東森華南寵物險」投保須知。點圖可以放大。（圖／東森保代提供）