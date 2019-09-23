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卓越保險評比／三商美邦、明台產險獲「最佳品牌形象」　和泰產險首度獲專業團隊

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▲三商美邦人壽行銷本部副總經理陳彥彰（右）代表接受金管會副主委張傳章頒發「最佳品牌形象獎」。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽行銷本部副總經理陳彥彰（右）代表接受金管會副主委張傳章頒發「最佳品牌形象獎」。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／綜合報導

《卓越雜誌》委託世新大學民調中心進行網路調查，透過網路問卷針對保險業者的服務品質、永續經營能力、滿足客戶需求、專業能力、企業社會責任、產品創新創意等進行評價，在經過專家學者的評審後，18日舉辦「2019卓越保險評比」頒獎典禮，其中，三商美邦人壽與三井住友海上集團明台產物保險皆獲得「最佳品牌形象獎」，和泰產險也首度獲獎。

三商美邦人壽表示，自2014年起，公司免費提供弱勢族群微型傷害保險，受惠人數累計已超過4萬8000人，強化經濟弱勢者的基本保障，同時提升客戶體驗，運用金融科技加速業務部隊專業現代化，讓服務同時兼具科技的便捷與人性的溫暖。

在社會公益推動方面，三商美邦人壽也長期捐贈資助家扶基金會「無窮世代計畫」，希望拋磚引玉，號召更多民眾發揮愛心，讓弱勢兒少得以翻轉清貧。三商美邦人壽表示，連續5年舉辦「三樂小子校園健康俱樂部」，推動樂食、樂動、樂活的三樂教育，期間深入49所國小校園，足跡遍及全台，超過1萬8000名學童參與，實際改善學童的健康體況，也讓孩童的身心健康從小奠定穩固基礎。

▲明台產險獲頒2019年卓越保險評比「最佳品牌形象獎」，由明台產險副總經理堀川真一（右）代表從金管會副主委張傳章手中接獲此殊榮。（圖／明台產險提供）

▲明台產險獲頒2019年卓越保險評比「最佳品牌形象獎」，由明台產險副總經理堀川真一（右）代表從金管會副主委張傳章手中接獲此殊榮。（圖／明台產險提供）

三井住友海上集團明台產物保險也以優異成績奪得2019年卓越保險評比「最佳品牌形象獎」。三井住友海上集團明台產物保險副總經理堀川真一表示，消費者注重產險品牌的面向不外乎是穩健的財務、顧客導向的思維、符合需求的產品及理想的服務體驗，如今形象廣告與民眾溝通，進而帶動今年度截至2019年8月簽單保費收入較同期成長約7%。

明台產險表示，自今年起成立「數位戰略推進部」，深入探討客戶需求、整合三井住友海上集團資源開發創新服務，目前已於LINE官方帳號推出全新「汽機車險線上事故通知」及「寵物險線上事故通知」服務。保戶只需填寫線上表單並將各項單據拍照上傳，明台產險理賠同仁會協助保戶檢核理賠申請資料的正確性與完整性，避免保戶因不確認是否符合理賠資格或不清楚該準備哪些單據或一再補件浪費時間與郵資。

另外，和泰產險也首度在卓越保險評比中獲得產險類「最佳專業團隊」獎項。和泰產險表示，自成立以來，便積極展開多項策略行動，對內優化作業流程，對外提升服務品質，例如設置「理賠快捷中心」採用「多元管道通報，單一窗口受理」機制，讓客戶遇事故發生時能選擇自己最便捷的方式通報出險，減少繁瑣的文書流程；另推出業務員銷售支援系統，提供保費線上試算，更可直接通知保戶即時報價與繳費資訊，讓業務員出門在外也能隨時服務保戶。

和泰產險副董事長劉源森表示，自2017年和泰汽車跨足產險業，和泰產險在保險業裡可說是個新人，這個新團隊結合了兩家公司的專長，和泰汽車強項在於行銷與客戶服務，再加上保險專業，兩者相輔相成，激發出「1+1大於2」的成效，造就了每年30%以上的業績成長，「除了同仁們的努力，也謝謝消費者的信賴，對一個成立僅兩年多的團隊來說，現在能夠獲得最佳專業團隊這個獎項，對於和泰產險來說是很大的激勵與鼓舞。」

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