周佳琪為屏東通勤族請命　力促高雄捷運紅橘線南延屏東

▲ 屏南立委參選人周佳琪23日為屏東通勤族請命，她提出高雄捷運橘線南延萬丹、潮州、紅線南延新園、東港，串接高屏生活圈。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏南立委參選人周佳琪23日為屏東通勤族請命，她提出高雄捷運橘線南延萬丹、潮州、紅線南延新園、東港，串接高屏生活圈，讓為數眾多，每天往來屏東與高雄的通勤族，有一條安全且不塞車的安全回家之路。

周佳琪說，估計屏東每天有超過4萬人次的通勤族到高雄上班，如加上往來旅行的民眾，人數更多。上下班（學）的通勤族，無論是開車或通車，都飽受塞車與轉車之苦。他們每天出外打拚，為家庭生計辛苦，為他們解決交通問題，「是政府應該要做的事」。

高雄屏東以高屏溪為界，屏北有國道3號與10號，以及台鐵高密度的區間車；屏南則只有88快速道路與台17線。屏南的鄉親要到高雄市，沒有鐵道運輸，只能開車或騎車，路程特別辛苦。

周佳琪指出，台17線進入高雄市沿海路，小客車在貨櫃車群下經常是險象環生；88快速道路又被稱為塞車大道，車流量大，有超重問題，幾乎每5年道路面就要施工補強，導致塞車問題更加嚴重。

周佳琪說，只有高雄捷運橘線往南，直接沿88快速道路，共構直通萬丹、潮州；高雄捷運紅線沿台17，直達新園、東港，就可以解決88快速道路的塞車，提供高屏民眾環保又快速的大眾捷運系統。

周佳琪表示，軌道交通仍以中央為主導，只要她進入立法院，她將以高捷紅橘線南延東港與潮州為重任，一定要完成此事，讓屏南門戶大開，交通往來便利快捷，勢必會帶來青年返鄉、人口回流，將一掃屏東人口流失，產業不振的現象。