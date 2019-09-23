黃昭順質疑2020有人想「借牌上市」　李進勇：政黨推薦沒有規定必須是黨員

記者楊蕓／台北報導

第15任正副總統選舉申請被連署人17日已截止受理登記，國民黨立委黃昭順質疑，有些人打算「借牌上市」，借其他政黨的牌參選，恐是法規漏洞，對此，中選會主委李進勇回應，依《政黨法》規定，政黨可推薦總統、副總統候選人，並沒有明文規定必須是黨員，選務中也沒有所謂的「借牌」規定。

立法院內政委員會23日邀請中選會主委李進勇針對2020總統及立委選舉選務進行專題報告並備質詢。

由於李進勇具綠營背景，國民黨立委不斷質疑李進勇的適任性，黃昭順質詢時諷刺李進勇是「助選會主委」，質疑他在民進黨多數暴力下順利上任助選會主委，沒想到上任第一件事就是主張公投與大選脫鉤。

李進勇強調，公投與選舉合併舉行衍伸出很多問題，去年九合一大選時就親身經歷過，但黃昭順仍不滿地表示，這是兩回事，並質疑中選會在很多技術面上可以動手腳，第一個就是公投大選分開，因為去年民進黨主張的公投都輸，「你在當蔡英文助選員嗎？我覺得很可恥。」

黃昭順接著指出，最近傳出有些人要在明年大選「借牌上市」，借其他政黨的牌參選，這樣是否合法。李進勇表示，選務中沒有所謂的「借牌」規定，但《政黨法》規定，政黨可推薦總統、副總統候選人，並沒有明文規定是否必須是黨員，黃昭順直言「這就是漏洞」，李進勇則說，「不予置評，依據選罷法規定進行。」

▼中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃昭順。（圖／記者張榮恩攝）

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