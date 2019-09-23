賀！高品質挑戰頂級香草生產國　台灣本土「黑金」產值上看1.5億

▲桃園農改場宣布成功研發香草莢加工技術。（圖／桃園區農業改良場提供，下同）



記者蕭筠／綜合報導

賀！農委會桃園區農業改良場（桃園區農改場）宣布，經過5年努力終於成功研發香草莢加工技術，提升台灣本土香草莢中香氣來源的「香草醛」含量，且已超越進口香草莢，未來預估進入量產時，一年可從生產4000至5000公斤的香草莢，產值高達1.2至1.5億元。

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▲天然香草莢因品質優異且產量有限有「黑金」之美稱。



香草有「香料皇后」」之稱，在國際上價格每公斤約400-600美元，是十分昂貴的食用香料，過去我國香草原料及其產製品皆為進口，國內並無商業生產，直至2007年桃園區農改場引進國外品種香莢蘭（Vanilla planifolia）植株進行種植，後研發出本土之繁殖、栽培管理及加工技術，近2年國產香草莢陸續上市，農民採取國外傳統發酵及乾燥模式，品質不錯卻耗時費力。

近日桃園農改場傳出好消息，推出香草莢加工新技術，主要藉由該技術可提升香草莢中的香草醛含量達2.5%以上，遠超過國際香草醛含量標準1.6-2.4%，由於香草醛含量愈高品質愈佳，也讓台灣國產香草莢品質和馬達加斯加、印尼等頂級香草莢產地相比，毫不遜色。

目前國內香莢蘭的栽種面積約10餘公頃，以高屏地區最為密集，但因品質優異且產量有限，桃園農改場也預估達到量產時，1年可生產4000至5000公斤的香草莢，取代5成進口量，產值可望達1.2至1.5億元，極具外銷潛力。

▲桃園農改場2007年引進香莢蘭植株進行試驗。



桃園農改場指出，每一支香草莢都需透過人工授粉，以及8個月時間成熟，而剛採收的香草莢則需經過殺菁、發酵、乾燥及熟成等4階段加工，才能發揮其獨特香甜味，且需要耗時5-6個月才能完成，前後總計得耗1年多的時間才能完成，耗時耗力，此次開發新加工技術，主要希望讓農民辛苦種植出來的香草莢可以發揮更高價值。

桃園農改場表示以高香草醛加工技術取得的國產優質香草莢，相較於進口香草莢，一支可以抵兩支，具有濃郁香甜的香草味，適合用於製作蛋糕、冰淇淋、巧克力等食品，目前國產香草莢零售價每支約100至200元，換算每公斤達3至6萬元，具有高經濟價值。

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