感恩長照人員辛勞付出！　黃偉哲頒獎肯定長照服務普及化

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝投入長照服務的專業人員及家庭照顧者，台南市政府在長榮大學仁愛廳舉辦「溫馨9久，照顧你我」長照系列感恩活動，對照顧服務員、居家服務督導員及家庭照顧者表揚，由黃偉哲市長及社會局長黃志中共同頒發獎座給74位受獎者，藉此感謝其辛勞及付出。

黃偉哲市長肯定每1位受獎者在各自工作崗位上的付出，黃偉哲說，台南市至今年8月老年人口約29萬多人，以失能率12.7％推估，全市約3萬多位失能老人需要密集的照顧，若無這些照顧服務員、居家服務督導員的付出，長照服務也無法順利抵達使用者的身邊，而家庭照顧者的辛勞、付出，也是同樣值得大家去認同及肯定。

黃偉哲提到台南市為因應老年人口快速成長，推動各項長照服務至全市37個行政區，今年底將達成每一行政區內都至少一處日照中心的目標。為讓長者有較好的照顧品質，台南市會持續推動包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、喘息服務、老人營養餐飲服務，另也創新提供家庭照顧者服務、到宅沐浴車、失智症團體家屋、預防及延緩失能及出院銜接長照2.0等多項服務，讓每一個長者及家屬都能感到放心與安心。

社會局長黃志中指出，今年的照服務表揚者中最年長者為70歲，最年輕為23歲，服務年資最長者為15年。表揚活動總共頒發7個獎項，分別為年資達10年以上的「照顧服務員資深敬業獎」、工作年資達5年以上「服務卓越獎」、年齡30歲以下年資滿半年以上的「照顧服務員活力新人獎」、年資滿兩年且服務於偏鄉或具備原住民、新住民身分的「特別獎」，工作年資達5年以上「居家服務督導員敬業獎」、督導員工作年資達1年以上的「新人獎」、及實際負責家人照顧工作的「家庭照顧者照顧楷模獎」等。

今年長照系列活動，台南市規劃豐富多元的活動，9月份辦理表揚活動外，也推出長照故事徵稿的活動，公開徵求有關長照的暖心小故事，編印成冊後讓民眾更了解長照的關懷與溫暖；10月份則分別在溪北及溪南地區規劃7場次的電影賞析，用貼近人心的電影傳達長照概念，讓參與民眾從中理解照顧者的工作與受照顧者的心路歷程； 11月份則規劃了1場音樂野餐會，邀請今年家庭照顧者受獎者共同參與，放鬆心情享受野餐以及音樂饗宴，在長照漫漫的照顧歷程中，停下腳步休息片刻，讓下一步走得更長更遠。