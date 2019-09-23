　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感恩長照人員辛勞付出！　黃偉哲頒獎肯定長照服務普及化

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為感謝投入長照服務的專業人員及家庭照顧者，台南市政府在長榮大學仁愛廳舉辦「溫馨9久，照顧你我」長照系列感恩活動，對照顧服務員、居家服務督導員及家庭照顧者表揚，由黃偉哲市長及社會局長黃志中共同頒發獎座給74位受獎者，藉此感謝其辛勞及付出。

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長肯定每1位受獎者在各自工作崗位上的付出，黃偉哲說，台南市至今年8月老年人口約29萬多人，以失能率12.7％推估，全市約3萬多位失能老人需要密集的照顧，若無這些照顧服務員、居家服務督導員的付出，長照服務也無法順利抵達使用者的身邊，而家庭照顧者的辛勞、付出，也是同樣值得大家去認同及肯定。

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲提到台南市為因應老年人口快速成長，推動各項長照服務至全市37個行政區，今年底將達成每一行政區內都至少一處日照中心的目標。為讓長者有較好的照顧品質，台南市會持續推動包含居家服務、日間照顧、家庭托顧、喘息服務、老人營養餐飲服務，另也創新提供家庭照顧者服務、到宅沐浴車、失智症團體家屋、預防及延緩失能及出院銜接長照2.0等多項服務，讓每一個長者及家屬都能感到放心與安心。

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長黃志中指出，今年的照服務表揚者中最年長者為70歲，最年輕為23歲，服務年資最長者為15年。表揚活動總共頒發7個獎項，分別為年資達10年以上的「照顧服務員資深敬業獎」、工作年資達5年以上「服務卓越獎」、年齡30歲以下年資滿半年以上的「照顧服務員活力新人獎」、年資滿兩年且服務於偏鄉或具備原住民、新住民身分的「特別獎」，工作年資達5年以上「居家服務督導員敬業獎」、督導員工作年資達1年以上的「新人獎」、及實際負責家人照顧工作的「家庭照顧者照顧楷模獎」等。

▲台南市長黃偉哲頒獎，肯定長照人員的用心及辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年長照系列活動，台南市規劃豐富多元的活動，9月份辦理表揚活動外，也推出長照故事徵稿的活動，公開徵求有關長照的暖心小故事，編印成冊後讓民眾更了解長照的關懷與溫暖；10月份則分別在溪北及溪南地區規劃7場次的電影賞析，用貼近人心的電影傳達長照概念，讓參與民眾從中理解照顧者的工作與受照顧者的心路歷程； 11月份則規劃了1場音樂野餐會，邀請今年家庭照顧者受獎者共同參與，放鬆心情享受野餐以及音樂饗宴，在長照漫漫的照顧歷程中，停下腳步休息片刻，讓下一步走得更長更遠。

ET快訊
蔡依林求歌單…粉絲點唱周杰倫《說好不哭》　她神回應網讚爆！
19歲辣妹水滴側乳炸出外套！倒立劈「一字馬」…網噴鼻血
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東監獄13受刑人捐3.1萬　助春日鄉火警受災婦

周佳琪為屏東通勤族請命　力促高雄捷運紅橘線南延屏東

感恩長照人員辛勞付出！　黃偉哲頒獎肯定長照服務普及化

運鈔車保全改行栽種黃椰子　收入不亞於一般上班族

安泰醫院榮譽院長蘇清泉　獲第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎

女子腳不慎踩空卡在水溝　消防人員協助平安脫困送醫

點亮小鎮新生命 　「小鎮文創」何培鈞談地方創生

助警抓竊盜+毒品　內埔守望相助隊認真執勤獲獎

全台首創聲音實境解謎遊戲　《音波獵手》嘉義開跑

新屋鵝肉、水果點心任你吃！　馬拉松賽展現桃園在地豐饒

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

霸氣全失！公獅湊近撒嬌討摸～母獅一個move秒閃尷尬收場XD

幽靈便當店蟑螂亂竄、酸味瀰漫　老闆拿食安開玩笑：每天都掃...

6歲自閉童迪士尼沮喪爆哭惹心疼　暖心白雪公主輕擁：幫你找回笑容

18歲吳霏改編《騙吃騙吃》　「舒服的饒舌」蕭敬騰.信都很喜歡！

「我們現實也不太合！」　金來沅16年後被孔曉振嚇到了

屏東監獄13受刑人捐3.1萬　助春日鄉火警受災婦

周佳琪為屏東通勤族請命　力促高雄捷運紅橘線南延屏東

感恩長照人員辛勞付出！　黃偉哲頒獎肯定長照服務普及化

運鈔車保全改行栽種黃椰子　收入不亞於一般上班族

安泰醫院榮譽院長蘇清泉　獲第2屆世界傑出華人醫師霍英東獎

女子腳不慎踩空卡在水溝　消防人員協助平安脫困送醫

點亮小鎮新生命 　「小鎮文創」何培鈞談地方創生

助警抓竊盜+毒品　內埔守望相助隊認真執勤獲獎

全台首創聲音實境解謎遊戲　《音波獵手》嘉義開跑

新屋鵝肉、水果點心任你吃！　馬拉松賽展現桃園在地豐饒

紅雀毀達比修8局好投淘汰小熊　睽違3年取季後賽門票

罵三字經罰5千！雜貨店老闆對櫃台罵不是對人...二審逆轉判無罪

影／「老闆，菜裡有蛆！」餐廳經理走進一看…下秒夾起急嚼碎吃光　顧客傻了

Taiwan can help！　澳洲發聲相挺：台灣能協助提升全球醫衞安全

正妹醉趴...睡醒驚見「全身光溜溜」氣吼：對我幹嘛　他裝無辜：以為妳想要

歐元換起來！歐元匯價創27個月以來新低　換新台幣5萬多賺2張凡爾賽宮雙日票

爆韓國瑜花天酒地挨告　賴坤成對號入座「大概我是韓黑集團首腦」

環快驚魂！向左換車道與直行車碰撞　瞬間翻覆「四輪朝天」

西濱鳳鼻隧道車禍！聯結車、貨車、2小客車撞成一團　1駕駛不治

2020手帳展開跑　台灣設計師款夯過日韓品牌吸引鐵粉收藏

地方熱門新聞

協助韓國瑜拚市政！副市長李四川..

台大男921衝回南投！返校精神..

台南南區廟會展現高度自律

六都第2年輕　台中23日起發放..

2019桃園地景節落幕　主展場..

桃園馬拉松賽　在地美食任你吃

裝甲兵帶迷路奶奶回家　高一孫罵..

梅山太興奇景「萬鷺朝鳳」登場

超人氣戲劇夯追劇專車朝聖去

2019桃園地景藝術節落幕　明..

台中幸福城獲民調肯定

全運划船賽　地主桃園隊划出首金

大雨趕不走　台東群星會歌迷陪伴..

運鈔車保全改種黃椰子　收入不亞..

更多熱門

相關新聞

黃偉哲全力衝剌將支持度轉換為得票率

蔡英文台南競選總部主委黃偉哲市長，偕同地方幹部9月22日召開選務會議，黃偉哲感謝各級幹部的努力，讓市府辛勤成績，被社會各階層看見，市府民調已逾7成支持度，呼籲各級幹部全力衝剌，讓市民對市府支持度能轉換成對總統及立委選情支持度，他會持續讓市政更好，成為市民支持民進黨最好動力。

國家防災日黃偉哲籲防災教育重要性

全台第一贏地台南深耕循環經濟

「永新幸福農場中途之家」揭牌

顧癱夫延誤治療！她右胸小紅豆→10cm腫塊瀉膿汁

關鍵字：

感恩長照黃偉哲頒獎

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

連千毅喊假1賠百萬！他拿行李箱詢問…竟秒改口

新iPhone災情炸裂　他夜拍半邊綠

連千毅之亂3天　起因竟是「超級福箱」

醫喜接生龍鳳胎　見小女嬰被半截嬰屍包裹

快訊／連千毅撇責失敗！遭檢聲請羈押禁見

開箱貓咪結紮！網友找出亮點笑翻

15歲女淚揭男友性侵「愛我就要給我」

客棧供法國人吃住　台東老闆看監視器見綠光

台中男疑吃狗肉　網怒罵人渣

7歲童被重機撞飛慘死！父悲痛276字惹哭網

主人裝溺水狼犬英勇救　卻傳來慘叫

直播主之亂內幕！「后羿聯盟」對抗連千毅太陽會

士林夜市水果攤再坑殺！秒吞1200元罰單

趙小僑當劉亮佐面「對16歲繼子動怒」

女網紅租約到期失聯　房東上門見滿地屎尿

更多

最夯影音

更多

丫頭、瑤瑤淚崩！10年閨蜜情逼哭粉　「房子買旁邊，我以後養妳」

小一男童出門過馬路遇重機車隊　遭撞飛吐血！搶救5小時仍身亡

新竹CP超高甜點！內用咖啡免費　爆漿卡士達脆皮泡芙1顆僅15元

毛孩徘徊公路！浪寶受困荊棘般樹林 母犬護子狂吠...他暖心抱起全收編

沒工作只能當「賊」慣竊偷吃被逮 收暖警飯錢悔悟...他1個月後報恩

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面