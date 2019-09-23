中美貿易戰台商搶進新戰場　安力開發天然氣產品明年營運看旺

▲安力-KY已與大陸重慶業者合作成功開發天然氣相關產品，預估2020年起逐步貢獻營收。圖為安力國際董事長許振焜。▼（圖／安力提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，台商轉向聚焦內需市場。全球筆電散熱零組件霸主安力-KY今（23）日表示，已與大陸重慶業者合作成功開發天然氣相關產品，生產線產能將在第四季開出，預估2020年起逐步貢獻營收，法人預估後市營運表現看好。

安力深耕散熱零組件領域十多年，具備同時承作沖壓及壓鑄製程能力，為同業中少數可提供客戶完整金屬機構件服務的廠商，客戶涵蓋台達電、和碩、廣達、仁寶等台系龍頭大廠，更是美系筆電大廠散熱風扇零件最大供應商。

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中美貿易戰持續延燒，牽動台商敏感神經。安力-KY主管表示，為強化公司競爭力，公司多元佈局非NB領域，鎖定中國內需民生、5G光纖、伺服器、電動車等領域，成果可望自今年第四季開始顯現。

安力-KY主管指出，公司長期深耕中國民生內需市場，已與重慶當地的大企業合作成功開發天然氣相關產品，產能方面重慶廠二廠廠房工程已完工，預計今年第四季生產線產能開出後，2020年起逐步貢獻營收。

依據財報，安力-KY今年8月自結合併營收達1.43億元，不僅比去年同期成長6.62%，更創下今年新高；累計今年前八月營收為9.2億元，年增3.3%。法人預估，在中美貿易戰和反覆紛擾下，安力-KY營收仍維持成長態勢，下半年進入旺季營收獲利成長可期。

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