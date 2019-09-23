北斗三號今年首「雙星發射」成功　提升搜救能力和範圍

▲長征三號乙／遠征一號運載火箭點火升空。（圖／翻攝自中國航天科技集團有限公司網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸於23日凌晨5點10分，在西昌衛星發射中心使用長征三號乙／遠征一號運載火箭成功執行「一箭雙星」發射任務，將兩顆北斗全球導航衛星發射升空。本次任務是北斗全球衛星導航系統，也就是北斗三號工程的第13次發射，並搭載了國際搜救載荷，能夠進一步提升搜救能力和搜救範圍。

根據中國航天科技集團有限公司網站，這次任務是該系統的第22顆和第23顆衛星，也是大陸發射的第47顆和第48顆北斗導航衛星，屬於中圓軌道衛星。

這兩顆衛星是所屬軌道上首次配置輕量化氫原子鐘的衛星，還首次配置了新型導航任務處理機，有效提升衛星的性能指標和服務質量。網站指出，本次任務意味著北斗三號組網開始從基本系統向完整系統過渡和升級，也意味著今年的北斗衛星開始進入高密度發射期。

執行此次發射任務的長征三號乙／遠征一號運載火箭，是由基礎級和上面級組成的四級火箭，所謂基礎級火箭是在長征三號乙火箭基礎上為適應採用上面級而改進研製的捆綁式三級液體火箭，其一子級上捆綁了四個助推器，而上面級是為發射大陸新一代北斗導航衛星而專門研製的，採用常規推進劑的軌道運載器。

此外，此次任務也是素稱「金牌火箭」的長三甲系列的第104次發射，也是長征系列運載火箭的第312次飛行。